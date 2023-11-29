Dilan Polat'ın Şampiyonlar Ligi Masasında Kimler Var?

Dilan Polat'ın şampiyonlar masasında kimler var?





Muhammed Oğuz Başar ve Feyza Hakyemez

Feyza Hakyemez ile Muhammed Oğuz Başar çifti evlidir. Genç fenomen instagram ve youtube kanallarına içerik üretmektedir. Aynı zamanda butik ve şirket sahibi olan, Hakyemez'in eşi ise Anadolu yakasında faaliyet gösteren Hacı Başar Kebapçısı'nın sahibidir. Göztepe, Ataşehir, Erenköy, Kurtköy, Acıbadem, Çekmeköy, Maltepe, Bahçeşehir, Mecidiyeköy Kozyatağı ve Ümraniye'de şubeleri vardır.

Tolunay Topal ve İleyda Topal

Tolunay Topal'ın İstanbul'da özel bir üniversitede Mühendislik okuduğu bilgisi yer almaktadır. Öte yandan İleyda Topal'ın kendisine ait bir kozmetik markası olduğu da bilinmektedir. Tolunay Topal ve İleyda Topal, Dilan Polat'ın güzellik merkezlerinin Beylikdüzü şubesinini işletmektedir.

Murat Yiğit ve Yasemin Yiğit

Yasemin ve Murat çifti, İktisat ve Beden Eğitimi bölümlerinden mezundur. İnstagramda ve Youtube'da yayınladıkları videolar ile tanınmaktadırlar. Çiftin Dilan Polat’a ait olan Bakırköy ve Gebze şubelerinin franchise’ını işletmektedirler. 2018 yılında aldıkları bu şubeler ile hayatları önemli ölçüde değişen ve lüks bir yaşama geçen Murat Yasemin Yiğit çifti, haklarında soruşturma başlatılan isimler arasında bulunuyor.

Yavuz Selim Korkut ve Merve Korkut

Yavuz Selim ve Merve Korkut çifti İnstagram üzerinden yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekmektedir. Çift, Dilan Polat Pendik şubesini işletmekte ve ''Şampiyonlar ligi'' masasında yer almalarıyla ve son derece lüks hayatları ile dikkat çekmektedir. Korkut çifti de haklarında soruşturma başlatılan isimler arasında yer almakta.

Nez Demir

Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Nez Demir, İlk olarak İnstagram üzerinden videolar çekerek paylaşımlar yapmaya başlayan fenomen daha sonra Vine videoları da çekti. Birçok ünlü markadan reklam filmi teklifleri aldı. Şimdilerde ise Güzellik Salonları olan fenomen'in İstanbul'da 3, Kocaeli'de 2 , Ankara ve Düzcede'de şubeleri vardır. Dilan Polat'ın eski ortağı olan Nez Demir'in mal varlığına el koyulmuştu.

Eylül Öztürk ve Kenan Öztürk

Bir dönem oyunculuk yapan Eylül Öztürk, şimdilerde güzellik salonları işletiyor. Aynı zamanda kendi markasının kozmetik ürünlerini de satışa sunuyor. Asıl mesleği müzisyenlik olan Kenan Öztürk keobutik'in sahibi ve aynı zamanda eşi ile güzellik salonu işletmektedir

Kadir Yiğt ve Begüm Yiğit

Dilan Polat İzmit ve Düzce'nin işletmeciliğini yapan Yiğit, Şampiyonlar Masasında bulunmaktadır.