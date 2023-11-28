Dilan Polat’tan İsmail Saymaz’a çarpıcı mektup: Dışarıdaki hayatımla buradaki hayatım arasında taban tabana zıtlık var
Dilan Polat, Sözcü yazarı İsmail Saymaz’a hakkında yürütülen soruşturma ile ilgili 10 soruya cevap verdi. Polat, çocuklarını göremeyişinin en büyük üzüntüsü olduğunu ve dışarıdaki hayatıyla buradaki hayatının zıt olduğunu söyledi.
Dilan Polat, İsmail Saymaz’ın 10 sorusuna cevap verdi: Çocuklarımı göremeyişim en büyük üzüntüm
Dilan Polat, Sözcü gazetesinin yazarı İsmail Saymaz'a, hakkında yürütülen soruşturma ile ilgili 10 soru göndermişti. Polat, avukatı Hüseyin Kaya aracılığıyla Saymaz’a bir sayfalık bir mektup yolladı. Polat, mektubunda yaşadığı üzüntüyü ve haksızlığa uğradığını dile getirdi.
Dilan Polat: Dışarıdaki hayatımla buradaki hayatım arasında taban tabana zıtlık var
Polat, mektubunda şunları yazdı: "Burada çok üzgünüm. Üzüntümün en büyük kaynağı çocuklarımı göremeyişim. Hakkımdaki haksız suçlamalara karşı çaresiz oluşum da beni üzüyor. Dışarıdaki hayatımla buradaki hayatım arasında taban tabana zıtlık var."
Polat, daha sonra Saymaz’a geniş bir mektup yazacağını belirtti.