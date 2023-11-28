Dilan Polat’tan İsmail Saymaz’a çarpıcı mektup: Dışarıdaki hayatımla buradaki hayatım arasında taban tabana zıtlık var

Dilan Polat, İsmail Saymaz’ın 10 sorusuna cevap verdi: Çocuklarımı göremeyişim en büyük üzüntüm

Dilan Polat, Sözcü gazetesinin yazarı İsmail Saymaz'a, hakkında yürütülen soruşturma ile ilgili 10 soru göndermişti. Polat, avukatı Hüseyin Kaya aracılığıyla Saymaz’a bir sayfalık bir mektup yolladı. Polat, mektubunda yaşadığı üzüntüyü ve haksızlığa uğradığını dile getirdi.

Dilan Polat: Dışarıdaki hayatımla buradaki hayatım arasında taban tabana zıtlık var

Polat, mektubunda şunları yazdı: "Burada çok üzgünüm. Üzüntümün en büyük kaynağı çocuklarımı göremeyişim. Hakkımdaki haksız suçlamalara karşı çaresiz oluşum da beni üzüyor. Dışarıdaki hayatımla buradaki hayatım arasında taban tabana zıtlık var."



Polat, daha sonra Saymaz’a geniş bir mektup yazacağını belirtti.