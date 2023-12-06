Dizi aşkı ödül töreninde ifşa oldu: Sahneye el ele çıktılar!

Yalı Çapkını dizisinin aşkı gerçek hayata taşındı! Meğer gerçek hayatta birliktelermiş! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DİZİ AŞKI GERÇEK OLDU

Yalı Çapkını dizisinde Orhan ve Gülgün karakterlerini canlandıran Emre Altuğ ve Gözde Kansu'nun birlikte olduğu iddiaları ortaya çıkmıştı ancak ikili arkadaş olduklarını açıklamıştı.





Seyirciler açıklamalara çok inanmadı ve ikili Altın Kelebek Ödül Töreninde el ele görüntülendiler. Aşk yaşadıklarını kabul etmeyen çiftin el ele olduğu görüntüler sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.