Eski aşkı nişanlısının babası çıktı! İşte Sedef'in hikayesi

“Eski aşkım nişanlımın babası çıktı”

Beyaz TV’de Esra Ezmeci’nin sunduğu Yeni Baştan programına katılan 27 yaşındaki hostes Sedef, hayatının en büyük şokunu yaşadığını anlattı. Nişanlısının babasının kendisiyle geçmişte birlikte olduğunu öğrenen Sedef’in söyledikleri izleyenleri hayrete düşürdü.

“HİKMET İLE 2 YIL SÜREN BİR AŞKIMIZ OLDU”

Sedef, canlı yayında başından geçenleri şöyle paylaştı: “Nişanlım Kaan ile arkadaşlarımın düzenlediği bir tatil etkinliğinde tanıştık. Birbirimize çok yakındık ve kısa sürede nişan kararı aldık. Benim daha önce de uzun süreli bir ilişkim vardı. Babam ben daha çok küçükken vefat ettiği için hep onun sevgisini aradım. Sevgililerimde hem aşkı hem de baba şefkatini bulmaya çalıştım. Bu yüzden benden büyük erkeklerle birlikte oldum. Nişanlım benden 2 yaş büyük. Ben hosteslik yaptığım için bir uçuşta Hikmet adında bir pilotla tanıştım. Hikmet benden 20 yaş büyüktü. Hikmet beni hep yanında tuttu ve çok ilgilendi. 2 yıl boyunca süren bir aşkımız oldu ve çok mutluydum. Hikmet ile hem kadın olduğumu hem de babasızlığımı unuttum. Hikmet benim evlenmek istediğimi anlayınca benden ayrıldı.”

“NİŞANLIMIN BABASI HİKMET ÇIKTI”

“Ben Hikmet’ten ayrıldıktan 2 yıl sonra Kaan ile nişanlandım. Kaan’ın babasıyla arası çok kötüydü. Bizim de ortak bir noktamız oldu. Nişanlandığımızda Kaan’ın babasıyla tanışmak istedim ve o kişi benim eski aşkım Hikmet çıktı. Hikmet ile ilişkimizde bana sadece bir oğlu olduğunu söylemişti ve hiç resmini göstermemişti. Ali’ye her şeyi anlattığımda çok büyük bir kriz yaşadık. Çok üzüldüm… Kaan beni babasıyla yüzleştirmek için bir mekana götürdü, orada Hikmet’i görünce donup kaldım. Geçmişte yaşadığım ilişkilerden dolayı kendimi suçlamıyorum ama Hikmet benimle oynamıştı. Hikmet beni görünce hiç utanmadı.”