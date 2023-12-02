Estetik operasyonlarıyla çok konuşulan Büşra Pekin'den sıfır filtre pozu

Bir dönem damgasını vuran Çok Güzel Hareketler Bunlar programında canlandırdığı tiplemelerle adından sıkça söz ettiren Büşra Pekin'in şimdiki zayıf ve estetikli hali sosyal medyada gündem yarattı. İşte Büşra Pekin'den sıfır filtre pozu! Detaylar haberimizde..

Estetik operasyonlarıyla çok konuşulan Büşra Pekin'den sıfır filtre pozu
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Çok Güzel Hareketler Bunlar programının havuç anne karakteriyle hafızalarımıza kazınan Büşra Pekin, estetik ameliyat sayesinde bambaşka bir insana dönüştü. Geçtiğimiz günlerde başrolünü Hasan Can Kaya ile paylaştığı Çok Aşk filminde ünlü ismin filtresiz versiyonu sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü ismin son hali hakkında yorumlar geldi.

büşra

Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile üne kavuşan Büşra Pekin, son olarak Hasan Can Kaya ile 'Çok Aşk' filminde rol aldı. Büşra Pekin'in verdiği kilolar ve estetikli halleri sosyal medyanın diline düştü.

Geçtiğimiz günlerde Ölümlü Dünya 2 filminin galasına katılan ünlü oyuncu, bu sefer filtresiz görünümüyle gündemdeydi. Galada ünlü isime ait bir fotoğraf sosyal ağlarda konuşulan konu oldu.

Büşra Pekin'in sosyal ağlardaki son haline; 'Eski hali daha güzeldi', 'Yolda görsem tanıyamazsınız', 'kendine ne yaptı' gibi yorumlar yapıldı.

büşra

Oyuncu isim ise eleştirilere 'giydiklerim daha çok yakışıyor ben böyle daha mutluyum' dedi.

BÜŞRA PEKİN KİMDİR?

büşra

Büşra Pekin, 30 Haziran 1982 tarihinde babasının işi gereği Suudi Arabistan'da gözlerini açmıştır. İlk olarak 2002 yılında En Son Babalar Duyar dizisine konuk oyuncu olarak kamera önüne geçmiştir. 2005 yılında ise BKM Mutfak oyuncularının arasına katıldı.

Bir Demet Tiyatro ekibinde 2006 yılında yer almıştır. 2007 yılında Kutsal Damacana filmde Selen karakterini canlandırmış ve adını duyurmayı başarmıştır.

2008-2010 yılları arasında Çok Güzel Hareketler Bunlar programında yer aldı ve meşhur olma yolunda adımlarını attı.

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