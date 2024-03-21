Etiler'deki Nusret restoranına silahlı saldırı: 11 boş kovan bulundu

Beşiktaş'ın Etiler semtinde bulunan ünlü et restoranı Nusret'e, sabaha karşı saat 05.00 civarında silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ne ölen ne de yaralanan oldu ancak 11 adet boş kovanın olay yerinde bulunması dikkat çekti.

Saldırı, iddiaya göre, içeride gece bekçisinin bulunduğu sırada, kasklarıyla tanımlanamayan iki kişi tarafından gerçekleştirildi. Saldırganlar, motosikletle olay yerinden hızla uzaklaştılar.





Polis Soruşturma Başlattı

Olayın ardından polis ekipleri, olay yerine yönlendirildi ve inceleme başlatıldı. Yapılan araştırmada, saldırıya ilişkin 11 adet boş kovanın bulunması, saldırının ciddiyetini gösterdi. Restoranda ise maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Geçmişte Benzer Bir Olay

Bu olay, Nusret Restoranı'na yapılan ikinci saldırı değil. Daha önce, 24 Aralık 2023 tarihinde aynı mekanda valelerle motosikletli şahıslar arasında çıkan silahlı çatışma gündeme gelmişti. Bu olayın ardından tutuklanan şüphelilerin cezaevine gönderildiği biliniyor.

Polis, şimdi bu son olayla ilgili detaylı bir soruşturma yürütüyor ve saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.