Eylül Öztürk daha fazla dayanamadı! 'Evet doğru' diyerek kabul etti: Tüm mal varlığını açıkladı!

Kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan Dilan - Engin Polat ve Nihal - Bahar Candan kardeşlerin olayının yankıları sürerken, ABD'de yaşayan ve güzellik merkezleri sahibi olan Eylül Öztürk hakkında çıkan haberler dikkat çekti.

Mal Varlığı İddialara Açıklama Geldi

Engin-Dilan Polat ve Nihal-Bahar Candan'ın tutuklanmasının ardından, fenomen Eylül Öztürk'ün de adı mal varlığı iddialarıyla anıldı. Öztürk'ün iddia edilen 5 milyon dolarlık mal varlığıyla Amerika'ya kaçtığı ve 11 ev satın aldığı haberleri, gazeteci Murat Ağırel tarafından ortaya atıldı.





Belgelerle Mal Varlığını Duyurdu

Eylül Öztürk, iddialara cevap vermek adına şirketleri ve satın aldığı evlerin belgelerini gazeteci Murat Ağırel'e gönderdiğini belirtti. 11 evin bulunduğu iddiasını doğrulayan Öztürk, evlerin Amerika'da kirada olduğunu ve bu evlerin Türkiye'deki fiyatlarla eşdeğer olduğunu savundu.

Ev Alımlarının Detayları

Ağırel, Öztürk'ün mal varlığına dair belgeleri incelediğini ve Amerika'da 10 dairesi olduğunu, bu evlerin 190 bin ile 390 bin dolar arasında kiralandığını ifade etti. Öztürk ise evleri alırken doların yüksek olmadığını ve Türkiye'deki fiyatlarla benzer olduğunu belirtti.

Eylül Öztürk: Amerika'da Oturduğumuz Ev Kira

Öztürk, katıldığı bir yayında mal varlığıyla ilgili belgeleri göstererek, Amerika'daki evlerin kiralandığını ve oturdukları evin de kira olduğunu açıkladı. Ayrıca, çocuklarının eğitimi ve şirketinin Almanya'da olduğunu belirterek ülkeden kaçmadığını savundu.

Tüm Küçük Evler Satılsa Büyük Bir Ev Alabiliriz

Öztürk, aidatların ev sahiplerine ait olduğunu ve evlerinin kira gelirinin, aidatlar ve vergiler çıkarıldığında oturdukları evin kirasını karşıladığını belirtti. Ayrıca, söylendiği gibi her bir evin milyonlarca dolar etmediğini ve tüm küçük evleri satarlarsa sadece şu an oturdukları gibi büyük bir ev alabileceklerini ifade etti.

İş Hayatı ve Şirket Detayları

Öztürk, sosyal medyadaki iş hayatına dair yapılan iddiaları da yanıtladı. İş hayatına 2014 yılında başladığını belirten Öztürk, güzellik merkezleri yerine 9 franchise şubesi bulunan bir işletme yürüttüklerini ve uluslararası düzeyde sürekli denetlendiklerini vurguladı.

Denetlesinler Bu Tufan Bitsin

Eylül Öztürk, yapılan iddiaların doğru olmadığını ve belgelerle açıklamalar yaptıklarını belirterek, "Denetlesinler ve bu tufan bitsin" diyerek son verdiği açıklamasında, sosyal medyada dönen dedikoduların son bulmasını istedi.