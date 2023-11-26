Faik Öztürk, Safiye ile Seda'yı diline doladı: Doktorlar estetikte dokunmadık yerlerini bırakmadılar

Sanat dünyasının sevilen çifti Safiye Soyman ve Faik Öztürk, geçtiğimiz akşam bir balık lokantasında kameralara yakalandı. Renkli pembe kıyafetleriyle dikkat çeken çift, alışılagelmiş espri dolu tavırları ve neşeli açıklamalarıyla yine adından söz ettirdi. Soyman'ın, eşiyle ilgili esprili sitemi ise oldukça ilgi çekiciydi.

Faik Öztürk, Safiye ile Seda'yı diline doladı: Doktorlar estetikte dokunmadık yerlerini bırakmadılar
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Sanatçı Safiye Soyman ve Faik Öztürk, önceki gece bir balık lokantasında gazetecilere yakalandı. Öğretmenler günü için sahne alacak olan çift, hızlı bir sohbetle basın mensuplarına keyifli anlar yaşattı. Pembe kıyafetleriyle göz kamaştıran çiftten Faik Öztürk, esprili bir dille, "Bu şeker kız mı oluyordu yoksa Barbie mi oluyordu? Onu komple Barbie yapacaktık, ama yetişemedik. Pembe saç da yapacaktık ama onu da yetiştiremedik" dedi.

Araya giren Safiye Soyman ise şaka ile, "Yetiştiremedim çünkü Faik yüzünden. Bu, sarışın sevdası işte, beni deli ediyor!" diyerek gülümsedi. Öztürk de buna cevaben, "Sarı rengini çok severim. Safiye Hanım, Seda Sayan, hepsi sarışın. Ben de sarı rengini çok seviyorum. Hem onlar seviyorlar ki sarıları" şeklinde espriyle karşılık verdi.

Faik Öztürk, alışıldık mizahi üslubuyla Safiye Soyman'ı takılmaktan geri durmadı. "Safiye Hanım, Biden'ı çok iyi tanır. Haftaya onunla yemeğe çıkacakmış. Amerika'da tatil yapacakmış hanımefendi. Taksim'e koysanız kaybolur. Bu tıp da gözünü seveyim. Seda Sayan kalkıyor, bu yatıyor; bu kalkıyor, Seda Sayan yatıyor. Doktorlar estetikte dokunmadık yerlerini bırakmadılar" şeklinde espri dolu bir dille konuştu.

Soyman'ın yakın bir arkadaşı tarafından sosyal medyada takipten çıkarılmasını konu eden Öztürk, "Seda Sayan da aynısını yaptı, ona girme. Çünkü sosyal medyadan biz para kazanıyorduk. Reklamlardan para alıyorduk, ama takipçi sayımız düştü. Gülben Ergen de takipten çıkarmış" şeklinde ilginç bir açıklama yaptı.

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