Fenomen Ece Ronay'ın evinden çıkanlar görenleri şoke etti

Sosyal medyada fenomen haline gelen güzellik merkezinin sahibi Ece Ronay, eski eşinin işyerini bombalama şüphesiyle gözaltına alındı. Ronay'ın sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldüğü bilgisi edinildi..

İsmail Saymaz, geçenlerde ünlü fenomenin Ayhan Bora Kaplan'ın sağ kolum dediği kişiyle beraber olduğunu yazmıştı. Saymaz, olayla ilgili olarak "Bunun bir suç makinesi olduğu ortaya çıktı" dedi.





Geçtiğimiz günlerde işletmeciliğini yaptığı güzellik merkezi kurşunlanan Ece Ronay'ın, daha önce eski eşinin iş yerlerini kurşunlamaya azmettirme olayına karıştığı belirlenirken Ronay'ın bu suçlamalardan İstanbul'da polisler tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Bu arada Ece Ronay'ın polşis tarafından gözaltına alındığı operasyonun bazı görüntüleri de yayınlandı.





"Altı kişi yakalandı"

İstanbul polisi operasyonun ayrıntılarını da açıkladı. Açıklamada, Pendik ve Gebze'de iki ayrı iş yerine silahlı saldırı gerçekleştiren şüpheli ile bu saldırıyı azmettirdiği sanılan bir kadının tutuklandığı belirtilirken, şüpheli 6 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Operasyonda evde ele geçirinler dikkat çekerken polisin 1 adet otomatik silaha, 1 adet tabancaya, 58 adet fişeğe el koyduğu bilgisi paylaşıldı.