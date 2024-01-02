Acun Ilıcalı, Survivor 2024'e 'zıplayarak' başladı!

Survivor 2024 heyecanı başladı. Her yıl Survivor adasına girişi olay olan Acun Ilıcalı, Dominik'te yine geleneği bozmadı. Geçtiğimiz yıl deniz uçağı kullanan Acun Ilıcalı bu defa zıplayan klasik bir otomobili tercih etti. Survivor'daki o görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.

Acun Ilıcalı, Survivor 2024'e 'zıplayarak' başladı!
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Acun Ilıcalı, geleneklere sadık kalarak Survivor 2024 serüvenine fark yaratan bir klasik otomobille başladı. Dominik'te başlayan zorlu mücadele öncesinde her zamanki etkileyici girişiyle dikkat çeken Ilıcalı, geçen yıl deniz uçağıyla adaya ulaşmıştı. Ancak bu sefer sıra dışı bir tercih yaparak dikkat çekici bir klasik otomobil ile adaya ayak bastı. Survivor meraklıları tarafından büyük bir heyecanla beklenen bu an, sosyal medyada da geniş bir yankı uyandırdı.

acun ılıcalı

Survivor 2024'ün ilk sahnelerinde Acun Ilıcalı'nın, Sahra ve Hakan'ı yanına alarak Dominik'in yollarında gezdiği anlar yer alıyor. Ilıcalı, müzik eşliğinde klasik otomobili kullanarak Survivor oyun alanına adeta unutulmaz bir giriş yaptı.

Geçen yıl spor otomobil ve deniz uçağı gibi farklı taşıma araçlarıyla adaya ulaşarak izleyicilere sürpriz dolu anlar yaşatan Acun Ilıcalı, bu kez de yaratıcılığını konuşturarak zıplayan klasik otomobil tercihiyle dikkat çekti. Survivor tutkunları, Ilıcalı'nın adaya etkileyici girişiyle programın heyecanını bir kez daha tattılar. Survivor 2024, Acun Ilıcalı'nın liderliğinde zorlu mücadelelere hazır bir başlangıç yaptı.

acun ılıcalı

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