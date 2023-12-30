Fenomen Eylül Öztürk, aradığı teselliyi falcıda buldu

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve lüks hayatlarıyla her zaman dikkat çeken Dilan Polat ile Engin Polat çifti, kara para aklama ve vergi kaçakçılığıyla suçlanırken, Polat ailesi, "Resmi belgede sahtecilik yapma, "Suç isleme amacıyla örgüt kurma", "Suçtan kaynaklı mal varlığı değeri aklama" ve "Vergi usul kanununun kurallarını uygulamama" suçlarından tutuklandı.

Dilan Polat'ın geçtiğimiz günlerde astrolog Hilal Saraç'la görüştüğü öğrenilirken Dilan Polat'ın astrologunu hapse çağırması sonrası malvarlıkları incelemeye alınan bir başka fenomen Eylül Öztürk, Eylül Öztürk, falcıya gitti.





Hakkında açılan soruşturmanın ardından mal varlıklarına el konulan ve imcelemeye alınan Eylül Öztürk, soruşturmanın sonuçlarını öğrenmek için falcılara başvurdu. Eylül Öztürk, Türkiye'de bir Tarot okuyucusuyla tanışırken Öztürk, falcının kendisine birkaç ay içinde tüm sıkıntılarının sona ereceğini söylediğini sosyal medya hesabından yakipçilerine duyurdu.

"Birkaç ay sonra sıkıntılarım bitecek.."

Eylül Öztürk, paylaşımında "Ruh halimin ne kadar düzeldiğini anlatamam" derken "Bir kaç aya kadar tüm sıkıntılarımın biteceğini umuyorum. Lütfen olacaklar için dua edin...” şeklinde ifadeler kullandı.