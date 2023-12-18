Fenomen Murat Övüç paraya olan aşkını böyle anlattı!

Zaman zaman sosyal medyadaki skandal açıklamalarıyla dikkat çeken Murat Övüç, "Baştan sona adamım" diyerek Katarsis'e hayatını anlattı. Murat Övüç 'de lüks yaşamına dair detayları paylaşarak, "Kasamı açıp dolarlarımı, Eurolarımı öpüyorum." dedi.





Murat Övüç, Katar'daki X-TRA'da Gökhan Çınar'ın konuğu oldu. Zaman zaman skandal açıklamalarda bulunan Övüç, gösteri için kıyafet giydiğini anlatarak, "Ben baştan aşağı erkeğim, ben erkeğim, ne düğünü?" diyerek isyan etti.

Murat Övüç de lüks hayatından bahsetti. Fenomen: "10 odalı bir evde yaşıyorum ama nereden geldiğimi unutmuyorum" dedi.

"Unutulmaktan mı korkuyor musun?' sorulduğunda "Hiç korkmuyorum" dedi. Murat Övüç, "Ölene kadar param var, Allah herkese versin" dedi.

'BÜTÜN DOSTLARIMI PARAMLA SATIN ALIRIM'

Murat Övüç açıklamaları bununla bitmedi. Sosyal medya fenomeni: "Parayı çok seviyorum, evimde özel bir kasam var, bazen bana zarar veren arkadaşlarımdan ayrılıyorum, hemen kasayı açıyorum, dolarlarımı, eurolarımı öpüyorum, iyi ki varsınız diyorum. Bütün arkadaşlarımı parayla satın alırım' diyerek şok etti.





Gökhan Çınar'ın programının devamında ise Murat Övüç şunları söyledi: "O kadar saltanatım, bu kadar param, her şeyim var ama başımı yastığa koyduğumda gözyaşları akıyor." dedi ve ağladı. Fenomen, gençliğinde yaralandığını ancak parayı bulunca daha da değerlendiğini söyledi.

SEVGİLİSİNİN ALDIĞI HEDİYELERİ AÇIKLADI

"Çok Zengin" diyerek sevgilisiyle tanıştığını anlatan Övüç, "Ondan hiçbir şey almıyorum." Sevgilisinin 10. yıllarında kendisine 5 karatlık pırlanta aldığını ve elindeki yüzüğü gösterdiğini de söyleyen fenomen, "İki tane ev alıyor" dedi.