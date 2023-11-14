Fenomenlerin lüks yaşantılarını ihbar eden o isme tehdit yağıyor

Sosyal medya üzerinden tanınmış isimlerin lüks yaşantılarını ifşa eden Alp Kılınç, ölüm tehditleri almaya başladığını açıkladı. Haklarını arayacağını ifade etti.

Fenomenlerin lüks yaşantılarını ihbar eden o isme tehdit yağıyor
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Dilan Polat ve Engin Polat sonrasında lüks yaşantılarıyla dikkat çeken fenomenlerin hayatını ifşa eden Alp Kılınç, ölüm tehditleri almaya başlarken haklarımızı ararken bir kurşuna gideceğini belirtti. Polat çifti sonrasında Şulemsi, Tayyar-Özlem Öz, Neslim Gürgen, Nevra Bilem ve son olarak Rabia Toprak'ı paylaşan Kılınç, ölüm tehditleri aldığından şikayet etti. 

Alp kılınç tehdit

Alp Kılınç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ölüm tehditleri aldığını ve mahkemeye verdiğini duyurdu. Bununla beraber kocaları mafyalara arattırıyor ailemi ve beni taciz ediyor. Herkesin bu oyunların farkında olduğunu fakat paylaşmaya korktuğunu belirtti. Devletin en kısa zamanda el atması gerektiğini yoksa gençliği baharında gasp edileceğini söyledi.

Alp kılınç

Kılıç; Şulemsi, Tayyar-Özlem Öz, Nevra Bilem ve Rabia Toprak'ın yayınladığı paylaşımları ileterek "Biri ne iş yapıyorsa diğeri de onu kopyalıyor" ifadelerini kullandı. 

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