Ferman Toprak gözaltına alındı: İşçileri ifadesi kan dondurdu

Ünlü isim Ferman Toprak hakkında darp iddiaları gündeme damgasını vururken lüks villasını tadilat yapan işçiler şikayetçi oldu.

Ferman Toprak gözaltına alındı: İşçileri ifadesi kan dondurdu
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'Hayatı Tespih Yapmışım' isimli şarkısıyla ünlenen şarkıcı Ferman Toprak'ın 5 katlı lüks villasının tadilatını yapan işçileri sopa ve silah kabzasıyla darbettiği iddia edildi. Kabus dolu anları konuşan Toprak, Show TV  Ana Haber'de yayınlanan haber üzerinden lüks villanın yenilenmesi için işçilerle 1.5 milyon TL maliyet üzerinde anlaşma yapıldığı açıklandı.

Çıkan haberlere bakılarak Toprak daha sonra villaya gelerek işçilere 1.5 milyon lira yerin 800 bin TL ödeme yapılacağını açıkladı. Tartışmayla beraber Toprak ve yanındakilerin işçilere sopa ve yumruklarla saldırılar yaşandı.

ferman toprak
Saldırıya maruz kalan emekçilerden birisi arabadan biri inerek silah çektiğini Toprak'ın ise kabzasıyla vurduğunu ifade etti. Silahın kabzasıyla vurularak canımızı zor kurtardık arkadaşını dövdü diyerek açıklamalarda bulundu.
İşçiler tarafından durum polise açıklanırken şikayetlerde bulunuldu. İşçiler hastaneye kaldırıldığında olayın yaşandığı yere ekipler gelerek Toprak'ı gözaltına aldığı bilgisi verildi.

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