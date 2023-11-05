Friends dizisinin efsane oyuncusu Matthew Perry son yolculuğuna uğurlandı

Friends dizisinde Chandler Bing karakterini canlandıran ünlü oyuncu Matthew Perry, için cenaze töreni düzenlendi. Ünlü aktörün ölümü hayranlarını ve Hollywood dünyasını derinden üzdü, oyuncunun cenazesine yalnızca ailesi ve sevenleri katıldı. İşte detaylar…







FRİENDS DİZİSİNİN YILDIZI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI: MATTHEW PERRY'E VEDA

1994-2004 yılları arasında izlenme rekorları kıran komedi dizisinin yıldız oyuncusu ölümü ile herkesi şok etmişti. Geçtiğimiz günlerde evinde ölü bulunan ünlü aktörün ölümü sebebi hala belli olmasa da yıldız oyuncunun cenaze töreni düzenlendi.

Friends dizisinde Chandler Bing karakterini canlandıran ünlü oyuncu Matthew Perry sevenlerini ve arkadaşlarını üzen ölümünün ardından 6 gün sonra son yolculuğuna uğurlandı.



Friends dizisindeki Chandler Bing karakteriyle tanınan Matthew Perry, 28 Ekim'de evindeki jakuzide ölü bulundu.

54 yaşındaki Perry, Los'ta düzenlenen bir törenle son yolculuğuna uğurlandı.Dizinin çekildiği Warner Bros. Stüdyolarına yakın olan ve Michael Jackson, Lucille Ball and Elizabeth Taylor gibi isimlerin mezarının bulunduğu Forest Lawn mezarlığında Perry'nin sevenleri akın etti.

Her Friends'in başrollerini paylaştığı Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc ve David Schwimmer, oyuncuya son yolculuğunda veda etmeye geldi.

The Sun'ın haberine göre Perry'nin arkadaşı, yıldızın bir haftadır kendini iyi hissetmediğini ve "yorgun" olduğunu dile getirdiğini söyledi.