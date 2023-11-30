Göğüslerini açıp TikTok yayını açan kadın kendini böyle savundu

Sosyal medyada yaptığı yayınlar sebebiyle gözaltına alınan kadın kendini böyle savundu! Tüm detaylar haberimizde.

Göğüslerini açıp TikTok yayını açan kadın kendini böyle savundu
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TikTok platformu üstündeki yayınlar gündem olmaya devam ediyor! O kadın kendini böyle savundu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YAYINLARI SEBEBİYLE GÖZALTINA ALINAN KADIN KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

TikTok platformu üstünde canlı yayın yapan 35 yaşındaki kadın gözaltına alınmıştı. Laz Kızı lakabıyla yayınlar yapan G.H. pişman olduğunu ve yayınlardan 100 bin TL kazandığının doğru olmadığını, kazancının 20-30 bin TL olduğunu söyledi. Platformda para karşılığında gömleğinin düğmelerini açarak izleyicilere göğüslerini gösteren G.H. isimli kadın Kartal'daki evinden gözaltına alındı. 

gözaltına alınan kadın yayınlarını böyle savundu

Gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kadın hamile olduğunu, kimsenin bunu bilmediğini, yaptıklarından pişman olduğunu, kendisinden daha kötüleri olduğunu, kirasını ödeyemediğini ve mecbur kaldığını söyledi. Gömlek düğmelerini açmadığını, düğmesinin koptuğunu söyleyen kadın ilk başta kocasının kıskanç olduğunu söylerken yayında kocasının da göründüğünü söyleyerek insanların kafasını karıştırdı. Yeni yayınlarını yapacağını söyleyen kadın bu şekilde yayın yapmayacağının da altını çizdi. 

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