Gülşen kocasını bir çırpıda sildi! Meğer Seda Sayan ile...

Sosyal medyada bir gelişme daha! Seda Sayan'ın sosyal medya ekibine dahil olan ünlü şarkıcı Gülşen, Instagram hesabını uzmanlara teslim etti. Ancak dikkat çeken bir detay, Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu dahil herkesi takipten çıkması oldu. Bu durum, Seda Sayan'ın da geçtiğimiz günlerde benzer bir hareket yapmasının ardından gerçekleşti. Seda Sayan, Instagram'da eşi ve oğlunu takip ettiği tek isim olarak belirtirken, diğer herkesi takipten çıkmasını "Sosyal medyacım yaptı" şeklinde açıklamıştı. İşte detaylar...





GÜLŞEN'İN EŞİNİ TAKİPTEN ÇIKTI

Gülşen'in Seda Sayan'ın sosyal medya ekibiyle çalışmaya başlaması ve ardından eşi Ozan Çolakoğlu dahil herkesi takipten çıkması, sosyal medyada büyük bir konuşma konusu oldu. Hayranları, bu değişimin arkasındaki sebepleri merakla speküle etmeye başladı. Ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarını profesyonel ekiplere teslim etmesi son yıllarda sıkça karşılaşılan bir durum olsa da, bu durumun beraberinde getirdiği takipten çıkma eğilimi her zaman dikkat çekici oluyor. Gülşen'in bu adımıyla birlikte, kendi sosyal medya stratejilerini belirleme ve yönetme eğiliminin bir yansıması olarak yorumlanabilir.

Sosyal medyanın ünlüler için önemli bir iletişim aracı olduğu günümüzde, bu tür değişiklikler geniş bir izleyici kitlesi tarafından yakından takip ediliyor. Gülşen'in sosyal medya stratejilerindeki bu değişikliğin ilerleyen günlerde nasıl bir etki yaratacağı ve sosyal medya hesabının nasıl bir içerikle dolacağı merak konusu oldu. Bu gelişme, ünlülerin sosyal medya varlığını profesyonel ekibin ellerine bırakma trendinin ne kadar etkili olduğunu bir kez daha gösteriyor.