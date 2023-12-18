Turabi Survivor öncesi gelen mesajları bir bir paylaştı!

TV8 ekranlarında yayımlanan en zorlu yarışma olan Survivor'da 2014 ve 2015 senelerinde yarışarak şampiyonluk elde ederken 2024 sezonuna katılım sağlayarak sık sık gündemde yer aldı. Turabi son olarak Acun Ilıcalı'nın yarışmacıları duyurmasıyla bilinirken sağlık sorunları yaşadığı belirtildi.





Turabi, tedavileri sonrasında Survivor All Star'da mücadele edileceği belirtilerek bu ifşa şaşırttı. Turabi paylaşımında gitmeden sevişelim mesajını yayınlayarak Survivor yarışması ise bu mesaja tepki vermediği ve malesef cevabı hayır olacak ifadelerini kullandı.