Yalı Çapkını'nın Ferit'i küçük oyuncağına kavuştu! Mert Ramazan Demir öyle bir araba aldı ki: Fiyatı ağızları açık bıraktı

O oyuncunun araba fiyatı ilgi odağı haline geldi. Hangi oyuncunun arabası dikkat çekti? İşte tüm detaylar haberimizde.

Yalı Çapkını'nın Ferit'i küçük oyuncağına kavuştu! Mert Ramazan Demir öyle bir araba aldı ki: Fiyatı ağızları açık bıraktı
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Mert Ramazan Demir'in lüks aracı görenleri şaşırttı. Araç fiyatı nedir? Merak edilen detaylar haberimizde.

O OYUNCUNUN ARABA FİYATI İLGİ ODAĞI OLDU!

Mert Ramazan Demir'in arabasının fiyatını duyanlar şaşkına döndü.araç

Oyuncunun 400.000 euroluk lüks arabası ilgileri üzerine çekti. Cuma akşamı popüler olan Yalı Çapkını dizisinde rol alan Mert Ramazan Demir büyük bir kitleyi hedef almaktadır. Yakından takip edilen oyuncu Cihangir'de yeni lüks aracıyla görüntülendi. 25 yaşındaki oyuncunun zevki ve tarzına olan yoğun ilgi daha da arttı.

Bu durum Mert Ramazan Demir'in ekonomik olarak iyi bir halde olduğunu göstermektedir.

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