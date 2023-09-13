Gülşen'in baş döndüren sahne kostümü olay oldu! Bu kez sıfır dekolte!

Gülşen, sahne performansları ve özgün tarzıyla sürekli gündemde olan bir isim olarak bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı, son sahne performansında kendine özgü bir kostüm tercihiyle sahneye çıktı. Sahne kıyafeti, pembe renkli bir tulumdu ve bu tulumun arkasında dikkat çekici simli kanat detayları bulunuyordu. Gülşen'in sahne tarzı ve kendine özgü kostümü, izleyenler tarafından büyük ilgi gördü. Pembe saçlarıyla ve cesur sahne kıyafetiyle Gülşen, hem sahne performansıyla hem de tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isimler de Gülşen'in sahne görüntülerine beğeni ve olumlu yorumlarla karşılık verdi. Gülşen'in sahne şovu ve kostüm tercihi, sanat dünyasının ve müzikseverlerin konuşma konusu haline geldi.













Ünlü şarkıcı Gülşen, son sahne performansıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Sahne kıyafeti olarak, simli kanat detaylarına sahip pembe bir tulum tercih eden Gülşen, sahnedeki iddialı tarzıyla izleyenlerin gözlerini kamaştırdı. Pembe saçları ve eşleşen pembe tulumuyla sahnedeki görünümü oldukça dikkat çekiciydi. Ünlü isimler de Gülşen'in bu cesur sahne kostümünü ve performansını yakından takip ettiler ve sosyal medya üzerinden beğeni ve olumlu yorumlarla karşılık verdiler. Gülşen'in sahne şovu ve tarzı, sanat dünyasında ve genel olarak kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı. Bu özgün ve cesur sahne performansı, Gülşen'in sahnedeki özgünlüğünü bir kez daha kanıtladı.