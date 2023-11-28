Hadise: Sahnede Fırlattığım Yüzük O Değildi

HADİSE PurpleHej adlı youtube programına katıldı

Ünlü şarkıcı Hadise, Heja'nın sunduğu PurpleHej adlı youtube programına konuk oldu. Programda Heja'nın sorduğu soruları yanıtlayan güzel şarkıcı, aşk, magazin, heyecan ve kendisi hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

Heja'nın Sorduğu Sorular ve Hadise'nin Cevapları:

Hadise'ye sorulan Aşk ve Magazin sorularına cevapları

"Severim çok aşkı. Aşk nasıl bir duygu, O duyguyu yaşamayalı çok uzun zaman oldu benim için. Aşk bence o anki mutluluğun verdiği o kelebekler. Şuan hiç bitmese, saatleri durdurabilsek dediğin an, aşk anı. Ama benim için aşk artık 7/24 değil." Magazin sorusu için ise cevabı "%50 doğru %50 yalan." oldu.

Seni ne heyecanlandırır?

"Sahne öncesi o ilk adımı atana kadar heyecandan ölüyorum. sonrasında o içimdeki sanatcı hadise çıkıyor heyecanım geçiyor."

İlk görüşte aşk'a inanır mısın?

"Evet, bunu en son 17 yaşımda belçikada clubda gördüğüm bir garson'a görür görmez aşık olmuştum. İlişkimiz 6 yıl sürdü, iyi ki yaşamışım."

Kendinden ayrılsan sebebi ne olurdu?

"Başarılı şarkıcının cevabı ise, Ben bir erkek olsam Hadiseden ayrılmazdım. Hadise güzel bir kadın, ilişkisine önem verir ve o erkeğe dünyadaki tek erkekmiş gibi hissettirir."

O Ses Türkiye Rap programında jüri olma fikri sana ne hissettirmişti?

"Acun, beni aradı ''O Ses-Rap programı için seni jüri olarak düşünüyorum dedi.'' Acun sakın yapma beni linçlerler dedim. Korktum! Şimdi ise iyi ki yaptım diyorum, mutluyum."

Toplumsal olaylarda sessiz kalmıyorsun. Belçika'da çok önemli bir proje'de yer aldın. Bu proje ile ilgili ne söylemek istersin?

"6 şubat depremi'nin hemen ardından Belçika'dan bir mesaj aldım. ''Biz bir cover kaydetmek istiyoruz, bunu farklı sanatçılarla yapacağız. Hadise'nin de dahil olmasını istiyoruz.'' Düşünmeden kabul ettim. 'People Help the People' şarkısını seslendirdik, proje'de yer alan büyük isimleri izleyerek büyüdüm. Bizim ülkemizde yaşanmış deprem için ordalardı o gün onlarla olmak ve ülkemiz için yaptıkları iş beni çok etkiledi. Aynısını Türkiyede yapmak istedi. akla gelebilecek tüm isimler ile beraber şarkı yapalım dedik ama maalesef egolar izin vermedi. Kimseyle bir araya gelemedik organize olamadık en son tamam öyleyse yapmayalım dedik. Çok üzüldüm, yapabilseydik çok güzel ses getirirdi. O insanlar için güzel yardımlar toplanırdı."

Sahne'de yüzük fırlatma olayı ile ilgili söylemek istediğin bir şey var mı?

"Bu soruyu sorman iyi oldu, daha önce bu konu ile ilgili hiç konuşmamıştım. Ayrılık süreci yaşadığım bir dönemdeki olay olduğu için konu çok başka yerlere çekildi ama işin aslı öyle değil. Parmağımdaki yüzük o değil, zaten ayrılık sürecinde olan bir insan o yüzüğü takmaz. Başka bir yüzük takıyordum ve bu durum sadece yüzük için değil aslında, sahnedeyken beni rahatsız eden aksesuarlarımı daha öncede çıkartıp fırlatmışlığım var ama dediğim gibi konu yüzük olduğu için ve o döneme denk geldiği için maalesef çarpıtıldı."