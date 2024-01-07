Haluk Levent yıllar sonra itiraf etti! Bu kadarını kimse tahmin etmiyordu

Bunu daha önce kimse duymamıştı! Haluk Levent seneler sonra anlattı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



HALUK LEVENT'TEN SENELER SONRA GELEN İTİRAF

AHBAP derneğiyle yaptığı yardımlarla sık sık gündeme gelen sanatçı Haluk Levent seneler önce yaşadığı bir olayı anlattı. 1988 senesinde üniversitedeyken Filistin'e destek için pankart astığını ve sivil polislerin kendisini yakaladığını söyledi. Haluk Levent o dönemdeki okul müdürü ve şimdi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal'ın yaramazlıklarıyla çok uğraştığını ve helallik istediğini de söyledi.





Haluk Levent üniversite eğitimi devam ederken İsrail askerlerine taş attığı için askerler tarafından yakalanan ve dövülen Filistinli Vail Cude görüntülerinden etkilendiğini, iki arkadaşıyla beraber İsrail döktüğün kanda boğulacaksın yazılı bir pankart hazırladıklarını ve Kastamonu Narullah Meydanı'na astıklarını, ertesi gün de sınıfta sivil polisler tarafından yakalandıklarını söyledi. Haluk Levent üçüncü üniversiteden atılma ihtimaliyle endişe duyduğunu ve pankartı asmadığını söylediğini ve serbest bırakıldığını söyledi.