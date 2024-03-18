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Hande Yener'in annesi Yıldız Özyener vefat etti

Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden Hande Yener'in annesi Yıldız Özyener, 82 yaşında vefat etti. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Özyener, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 18.03.2024 00:32
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 00:32
Hande Yener'in annesi Yıldız Özyener vefat etti

Türk pop müziğinin sevilen ismi Hande Yener, 82 yaşındaki annesi Yıldız Özyener'in hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Annenin uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği biliniyordu ve bugün son yolculuğuna uğurlandı.

hande yener

Hande Yener'in babası Erol Özyener'i 2012 yılında kalp krizi nedeniyle kaybetmiş olması, annesinin ölümüyle birlikte şarkıcıyı derinden etkiledi.

"DÜNYAMI KAYBETTİM"

Yener, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda "Dünyamı kaybettim bu sabah… Anneciğimi toprağa verdim… Öyle çok çabaladık ki iyileşmesi için ama bu kez maalesef olmadı. Arayıp soran, başsağlığı dileyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE

hande yener

Yıldız Özyener, 2015 yılında beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Hande Yener, o dönem annesinin sağlık durumu hakkında, "Annem kalp hastası. Bu nedenle bazı ilaçların içmiyor. Kanı sulandıran bir ilacı var, onu kullanmadığı zaman kanı iyi sulanmayınca bu sonuç çıkmış. Başka bir hastaneye nakli yapılacak. Tam olarak iyileşmiş değil, felç olma riski taşıyan bir hastalık o yüzden şimdiden bazı önlemlerin alınması lazım" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

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