Hazal Kaya'nın acı günü: Leyla'sına bu sözlerle veda etti

Ekranların sevilen oyuncusu Hazal Kaya duygusal veda etti. İşte detaylar....

Hazal Kaya'nın acı günü: Leyla'sına bu sözlerle veda etti
Yayın Tarihi:

HAZAL KAYA’DAN DUYGUSAL VEDA!

Ekranların sevilen güzellerinden olan ve oynadığı dizilerle bir çok kişinin kalbinde taht kuran dii oyuncusu Hazal Kaya 12 yıllık kedisi Leyla'yı kaybetti. Leyla yı kaybetmenin etkisi ile duygusal zamanlar geçiren Hazal Kaya kedisine veda eden bir yazı paylaştı.

hazal kaya

BÖYLE VEDA ETTİ

12 yıldır beraber yaşadığı kedisi Leyla'yı kaybeden Kaya sosyal medya hesabı üzerinden kedisinin hayatını kaybettiğini ve çok üzgün olduğunu yazdı. Duygusal günlerden geçtiğini belirten Kaya, "Benim güzel kızım, 12 yıllık ev arkadaşım, Leyla’m. Yetişkin hayatımın tamamında sen vardın. Birlikte büyüdük, ailemiz büyüdü, çocuklara birlikte baktık, bir an olsun elimi bırakmadın, hepimizi çok sevdin. Teşekkür ederim benim güzelim. Yatağın hep yattığın yerine bakarak ağlıyorum sadece. Bu özlem hiç bitmeyecek biliyorum. Seni çok seviyorum." şeklinde yazdı. Kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile evlilikleri devam eden Hazal Kaya nın iki çocuğu bulunuyor.

Öne Çıkanlar
Ayvanın kabuklarını sakın çöpe atmayın! Kendisinden çok daha yararlı çıktı: Bu hastalıkların kökünü kurutuyor Ayvanın kabuklarını sakın çöpe atmayın! Kendisinden çok daha yararlı çıktı: Bu hastalıkların kökünü kurutuyor
Dana kıyma 299 TL, biftek 374 TL'ye düştü! O markette kırmızı etten teknolojiye çok büyük indirim başladı Dana kıyma 299 TL, biftek 374 TL'ye düştü! O markette kırmızı etten teknolojiye çok büyük indirim başladı
Bu otomobili 16 yaşındakiler bile kullanabilecek! Tamamen yerli: Satış fiyatı belli oldu Bu otomobili 16 yaşındakiler bile kullanabilecek! Tamamen yerli: Satış fiyatı belli oldu
Çok Okunanlar
Zenginliğiyle dikkat çeken Eylül Öztürk'ten 5 milyon dolar açıklaması! Zenginliğiyle dikkat çeken Eylül Öztürk'ten 5 milyon dolar açıklaması! Fenomen Eylül Öztürk sessizliğini bozdu: 'Zaman her şeyi gösterir' Fenomen Eylül Öztürk sessizliğini bozdu: 'Zaman her şeyi gösterir' Usta oyuncudan yürek yakan haber geldi: 65 yaşında hayatını kaybetti Usta oyuncudan yürek yakan haber geldi: 65 yaşında hayatını kaybetti Yıllar önce boşanan ünlü çift yeniden karı koca olacak! Yıllar önce boşanan ünlü çift yeniden karı koca olacak! Yalı Çapkını'nın Ferit'i küçük oyuncağına kavuştu! Mert Ramazan Demir öyle bir araba aldı ki: Fiyatı ağızları açık bıraktı Yalı Çapkını'nın Ferit'i küçük oyuncağına kavuştu! Mert Ramazan Demir öyle bir araba aldı ki: Fiyatı ağızları açık bıraktı