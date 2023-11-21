Hazal Kaya'nın acı günü: Leyla'sına bu sözlerle veda etti

HAZAL KAYA’DAN DUYGUSAL VEDA!

Ekranların sevilen güzellerinden olan ve oynadığı dizilerle bir çok kişinin kalbinde taht kuran dii oyuncusu Hazal Kaya 12 yıllık kedisi Leyla'yı kaybetti. Leyla yı kaybetmenin etkisi ile duygusal zamanlar geçiren Hazal Kaya kedisine veda eden bir yazı paylaştı.





BÖYLE VEDA ETTİ

12 yıldır beraber yaşadığı kedisi Leyla'yı kaybeden Kaya sosyal medya hesabı üzerinden kedisinin hayatını kaybettiğini ve çok üzgün olduğunu yazdı. Duygusal günlerden geçtiğini belirten Kaya, "Benim güzel kızım, 12 yıllık ev arkadaşım, Leyla’m. Yetişkin hayatımın tamamında sen vardın. Birlikte büyüdük, ailemiz büyüdü, çocuklara birlikte baktık, bir an olsun elimi bırakmadın, hepimizi çok sevdin. Teşekkür ederim benim güzelim. Yatağın hep yattığın yerine bakarak ağlıyorum sadece. Bu özlem hiç bitmeyecek biliyorum. Seni çok seviyorum." şeklinde yazdı. Kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile evlilikleri devam eden Hazal Kaya nın iki çocuğu bulunuyor.