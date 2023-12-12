İbrahim Çelikkol yeni partneriyle ekranlara geri dönüyor

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, 2024 yılında ekranlara gelmesi planlanan 'Ölene Kadar' dizisi ile ekranlara dönecek. Çelikkol'un partneri de belli oldu. Bir zamanlar en çok izlenilen dizisi Sadakatsiz dizisinde ki Melis Sezen'le rol alacak.





Till Death dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük beğeni topladı. 'Ölüne Kadar' geçtiğimiz günlerde dizinin yönetmen koltuğuna Serdar Gözelekli'nin oturacağı açıklanmıştı.

Bu sözleşmenin Türk dizi sektörüne ses getirmesi ardından dizi oyuncuları merak konusu oldu.

Şubat 2024 'te ekrana gelecek dizinin ilk ismi İbrahim Çelikkol'dur. Çelikkol 'Hakan' karakterine hayat verecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin kadın başrol oyuncusu da belli oldu.





Çelikkol ve Melis Sezen Ölüne Kadar dizisinde birlikte oynayacaklar. Sosyal medya, haberi "başarılı çift", "Mükemmel bir uyum içindeler", "Olmadı" gibi ifadeleriyle paylaştı.