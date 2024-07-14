İbrahim Tatlıses kalp ameliyatından başarıyla çıktı! İlk fotoğraf geldi

Türk müziğinin usta ismi İbrahim Tatlıses, konserinde kalp ameliyatı olacağını duyurarak helallik istemişti. Bu önemli açıklamanın ardından gerçekleşen ameliyat sonrası Tatlıses’in ilk fotoğrafı paylaşıldı. Ünlü sanatçının sağlık durumu ve ameliyat süreci merak konusu oldu.



İbrahim Tatlıses, kalp ameliyatı için hastaneye yatırıldı. Anjiyo yapılan Tatlıses’in iki kalp damarının tıkanık olduğu tespit edildi. Ardından 2.5 saat süren bir operasyonla kalp kapakçığı değiştirildi. Ameliyatın başarılı geçtiği ve sanatçının yoğun bakımdan çıktığı öğrenildi.



AİLE VE DOSTLAR YALNIZ BIRAKMADI

Sanatçının ameliyat sürecinde ailesi ve yakın dostları hastanede onu yalnız bırakmadı. Oğlu Ahmet Tatlıses ile barışan İbrahim Tatlıses'in hastanede tüm çocukları, dostları ve sevenleri yanındaydı. Ziyaretçiler arasında yer alan Erol Köse, sanatçı ile çekildiği fotoğrafı paylaştı.

Ameliyatın ardından İbrahim Tatlıses'in ilk fotoğrafı da sosyal medyada paylaşıldı. Fotoğrafta Tatlıses'in moralinin yerinde olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği gözlemlendi.







DİLAN ÇITAK HASTANEYE GELMEDİ

İbrahim Tatlıses'in ameliyatı sırasında dikkat çeken bir detay, kızı Dilan Çıtak’ın hastaneye gelmemesiydi. Büyük oğlu Ahmet Tatlıses ile barışan sanatçının, kızı Dilan ile aralarında soğuk rüzgarlar estiği biliniyor. Dilan Çıtak’ın ameliyat sırasında hastanede olmaması, bu durumu tekrar gündeme getirdi.

İbrahim Tatlıses, ameliyat öncesi verdiği konserde kalp ameliyatı olacağını ve bu nedenle hayranlarından helallik istediğini açıklamıştı. Bu açıklama, hayranları arasında büyük bir duygusal etki yaratmış ve Tatlıses'e destek mesajları yağmıştı.



SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Sanatçının sağlık durumu hakkında açıklama yapan doktorlar, ameliyatın başarılı geçtiğini ve İbrahim Tatlıses'in iyileşme sürecinin beklendiği gibi devam ettiğini belirtti. Tatlıses'in birkaç gün içinde taburcu edileceği ve normal hayatına döneceği açıklandı.