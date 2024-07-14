Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İbrahim Tatlıses kalp ameliyatından başarıyla çıktı! İlk fotoğraf geldi

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, kalp ameliyatını başarıyla tamamladı. Ameliyat sonrası ilk fotoğrafı geldi. Tatlıses'in sağlık durumu hakkında detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.07.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 16:43
İbrahim Tatlıses kalp ameliyatından başarıyla çıktı! İlk fotoğraf geldi

Türk müziğinin usta ismi İbrahim Tatlıses, konserinde kalp ameliyatı olacağını duyurarak helallik istemişti. Bu önemli açıklamanın ardından gerçekleşen ameliyat sonrası Tatlıses’in ilk fotoğrafı paylaşıldı. Ünlü sanatçının sağlık durumu ve ameliyat süreci merak konusu oldu.

İbrahim Tatlıses, kalp ameliyatı için hastaneye yatırıldı. Anjiyo yapılan Tatlıses’in iki kalp damarının tıkanık olduğu tespit edildi. Ardından 2.5 saat süren bir operasyonla kalp kapakçığı değiştirildi. Ameliyatın başarılı geçtiği ve sanatçının yoğun bakımdan çıktığı öğrenildi.

AİLE VE DOSTLAR YALNIZ BIRAKMADI

Sanatçının ameliyat sürecinde ailesi ve yakın dostları hastanede onu yalnız bırakmadı. Oğlu Ahmet Tatlıses ile barışan İbrahim Tatlıses'in hastanede tüm çocukları, dostları ve sevenleri yanındaydı. Ziyaretçiler arasında yer alan Erol Köse, sanatçı ile çekildiği fotoğrafı paylaştı.

Ameliyatın ardından İbrahim Tatlıses'in ilk fotoğrafı da sosyal medyada paylaşıldı. Fotoğrafta Tatlıses'in moralinin yerinde olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği gözlemlendi. 

magazin

DİLAN ÇITAK HASTANEYE GELMEDİ

İbrahim Tatlıses'in ameliyatı sırasında dikkat çeken bir detay, kızı Dilan Çıtak’ın hastaneye gelmemesiydi. Büyük oğlu Ahmet Tatlıses ile barışan sanatçının, kızı Dilan ile aralarında soğuk rüzgarlar estiği biliniyor. Dilan Çıtak’ın ameliyat sırasında hastanede olmaması, bu durumu tekrar gündeme getirdi.

İbrahim Tatlıses, ameliyat öncesi verdiği konserde kalp ameliyatı olacağını ve bu nedenle hayranlarından helallik istediğini açıklamıştı. Bu açıklama, hayranları arasında büyük bir duygusal etki yaratmış ve Tatlıses'e destek mesajları yağmıştı.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Sanatçının sağlık durumu hakkında açıklama yapan doktorlar, ameliyatın başarılı geçtiğini ve İbrahim Tatlıses'in iyileşme sürecinin beklendiği gibi devam ettiğini belirtti. Tatlıses'in birkaç gün içinde taburcu edileceği ve normal hayatına döneceği açıklandı.

İLGİLİ HABERLER

Temizlik ürünlerinde stok yaptıran indirim geliyor! ŞOK 17 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

Selçuk Geçer bombayı patlattı! Parasını buna yatıranın dünyası başına yıkılacak

Güzellik merkezlerini iflas ettirecek yöntem! Mükemmel kaş şekli için az bilinen püf noktası

Somer şeften lezzetli köfte yapmanın sırrı! Köfteciler bu tüyoyu sır gibi saklıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Seda Sayandan şok itiraf! Eşiyle neler yaşamış inanamayacaksınız
2
Seray Özkan Kimdir? Yabani Dizisinin Yıldızı
3
Usta oyuncu Erdal Özyağcılar'dan kötü haber: Hastalığını açıkladı
4
Yalı Çapkını’ndan çarşafların altındaki kadın şok geçirtti! Güzelliği karşısında herkes hayran kaldı
5
Beyazıt Öztürk'ün eski aşkı ifşa oldu! Sır gibi sakladığı isim bakın kim çıktı!
6
Milyonları ağlatan pembe dizi oyuncusu hayata gözlerini yumdu! Ünlü oyuncunun hayatı huzur evinde bitti
7
2000'li yılların sevilen yüzüydü! Çocuk oyuncu hayatını kaybetti

Canlı yayında SSK, Bağkur emeklisi zammını ağzından kaçırdı! Flaş rakam belli oldu

Temizlik ürünlerinde stok yaptıran indirim geliyor! ŞOK 17 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

Bilmeyenler çöpe atıyor! Meğer içinden 22 ayar altın çıkıyormuş

Güzellik merkezlerini iflas ettirecek yöntem! Mükemmel kaş şekli için az bilinen püf noktası

Ziraat Bankası emekli promosyonunda vites artırdı! Emeklilere sürpriz rakam

Emeklinin tek başvurusuna 80.000 TL nakit hazır! Denizbank yapılmayanı yaptı

Selçuk Geçer bombayı patlattı! Parasını buna yatıranın dünyası başına yıkılacak

SYDV yüksek maaşlı personel alımını duyurdu! 40 yaş altı KPSS şartsız başvurular açıldı

Somer şeften lezzetli köfte yapmanın sırrı! Köfteciler bu tüyoyu sır gibi saklıyor

Duş suyuna sirke ekleyince mucize yaratıyor! Bu bilgiyi keşke daha önce bilseydim diyeceksiniz

Maaş zammı son dakika değişti! Yeni zam oranı yüzde 35 oldu

Et ve Süt Kurumu 18-40 yaş arası personel alımı! Belgelerini alan başvuruya akın edecek