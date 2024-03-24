Kadir İnanır ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı: Hastaneden ilk açıklama geldi

Ünlü sanatçı Kadir İnanır, sabah saatlerinde ani bir rahatsızlık geçirerek Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İnanır'ın sağ tarafında felç belirtileri gösterdiğini ve bilincinin kapalı olduğunu ifade etti.

Yapılan tetkikler sonucunda beyin tomografisinde ana damarda tıkanıklık olduğunun tespit edildiğini belirten Sağlam, acil bir operasyon gerçekleştirildiğini ve başarılı bir şekilde pıhtının temizlendiğini açıkladı. İşlemin ardından beyin beslenmesinin sağlandığı ve durumunun şu anda stabil olduğu aktarıldı.

İnanır'ın arkadaşı Said Yavuz ise yaptığı açıklamada, sanatçının beyin damarında oluşan pıhtı nedeniyle yoğun bakıma alındığını ve uyutulduğunu belirtti. Ancak, İnanır'ın hayati tehlikesinin olmadığını ve durumunun iyi olduğunu vurguladı.