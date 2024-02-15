Kristen Stewart, Dylan Meyer ile bebek ve düğün hayallerini anlattı!

Kristen Stewart ve Dylan Meyer çocuk istiyor

Kristen Stewart, nişanlısı Dylan Meyer ile birlikte çocuk sahibi olmayı çok istiyor. Fakat doğum yapma fikri onu çok korkutuyor. 33 yaşındaki eski ‘Alacakaranlık’ oyuncusu ve 2021 yılında nişanlanan 36 yaşındaki senarist ve oyuncu sevgilisi, “hamile kalabilmek için neler yapabileceklerini araştırıyorlar”. Rolling Stone dergisine göre, ikili, birbirlerinin embriyolarını taşıyabileceklerini düşünüyor. Kristen, dergiye çocuk yapma planlarıyla ilgili şöyle konuştu: “Ailemizin nasıl olacağını kestiremiyorum ama mutlaka çocuk sahibi olacağım. Hatta mümkünse en kısa zamanda ‘Çocuk istiyorum’ Bunu çok arzuluyorum.”

Kristen Stewart doğumdan korkuyor

‘Spencer’ filminin yıldızı olan Kristen, hamile kalmaktan korkmuyor ama doğum yapmak onu dehşete düşürüyor. Kristen, bunu büyük bir maceraya benzetti. Şunları söyledi: “Hamilelikten korkmuyorum. Çocuk sahibi olmaktan korkmuyorum. Ama doğum yapmaktan çok korkuyorum, bu delilik. Hiç aniden ellerinizin ve dizlerinizin üzerine çökmeniz gereken ilaçlara ihtiyaç duydunuz mu? Bunu sevmiyorum. Yani, elbette kendimi tedavi ediyorum ama sert ilaçlardan hoşlanmıyorum. Ve çok denedim. Baş edemiyorum.”

Kristen Stewart ve Dylan Meyer Sade Bir Düğün İstiyor

Çift, düğünleriyle ilgili olarak, kendilerini büyük bir şölen içinde görmüyorlar. Kristen, şöyle dedi: “Muhtemelen bunu yakın zamanda gerçekleştireceğiz. Biz sadece film çekmekle uğraşıyoruz çünkü onlar bizim bebeklerimiz.”

Kristen, ayrıca, 2013 yılında ayrıldığı ‘Alacakaranlık’ filminin başrol oyuncusu Robert Pattinson ile olan ilişkisi hakkında sorulan soruların garip ve rahatsız edici olduğunu kabul etti. Dedi ki: “Rob ve ben bunu konuşamayız çünkü bu çok tuhaf. Sanki biri size yıllardır ‘Ama lisede son sınıfta?’ diye sormaya devam ediyormuş gibi. Sen de ‘Aman tanrım, dostum!’ diyorsun. Bilmiyorum!'”