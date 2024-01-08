MasterChef All Star'ın şampiyonu belli oldu

Bu sezonun birincisi dün akşam açıklandı! Büyük ödül dudakları uçuklattı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR BİRİNCİSİ

MasterChef Türkiye All Star yarışmasının bu sezon birincisi dün akşam canlı yayında belli oldu. Tahsin, Hasan ve Esra yarı finale kalmış ve Hasan elenmişti. Tahsin ve Esra Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'ya tabaklarını beğendirmek için tezgah başına geçti. Jüri 3 ayrı turda Türk mutfağı, yabancı mutfak ve imza tabaklarından oluşan yemekler ortaya çıkarılmasını istedi.





Yarışma saatlerce sürdü ve Esra ile Tahsin kıyasıya yarıştı. Esra ve Tahsin ilk turda Türk mutfağı menüsü yaptı ve Esra turun sonunda 22.5, Tahsin 21 puan aldı. İkinci turda uluslararası mutfaktan tabaklar hazırlandı ve turun sonunda Esra'nın puanı 44.5 olurken Tahsin'in puanı 42.5 oldu. Son turda yarışmacılar imza tabaklarını yaparak şeflere sundu ve Esra yarışmanın birincisi oldu. Yarışmanın birincisi Esra kupanın yanında son model MG elektrikli aracın da sahibi oldu.