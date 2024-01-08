MasterChef All Star'ın şampiyonu belli oldu

MasterChef Türkiye All Star birincisi belli oldu! Tüm detaylar haberimizde.

MasterChef All Star'ın şampiyonu belli oldu
Yayın Tarihi:

Bu sezonun birincisi dün akşam açıklandı! Büyük ödül dudakları uçuklattı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR BİRİNCİSİ

MasterChef Türkiye All Star yarışmasının bu sezon birincisi dün akşam canlı yayında belli oldu. Tahsin, Hasan ve Esra yarı finale kalmış ve Hasan elenmişti. Tahsin ve Esra Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'ya tabaklarını beğendirmek için tezgah başına geçti. Jüri 3 ayrı turda Türk mutfağı, yabancı mutfak ve imza tabaklarından oluşan yemekler ortaya çıkarılmasını istedi. 

masterchef türkiye all star birincisi açıklandı

Yarışma saatlerce sürdü ve Esra ile Tahsin kıyasıya yarıştı. Esra ve Tahsin ilk turda Türk mutfağı menüsü yaptı ve Esra turun sonunda 22.5, Tahsin 21 puan aldı. İkinci turda uluslararası mutfaktan tabaklar hazırlandı ve turun sonunda Esra'nın puanı 44.5 olurken Tahsin'in puanı 42.5 oldu. Son turda yarışmacılar imza tabaklarını yaparak şeflere sundu ve Esra yarışmanın birincisi oldu. Yarışmanın birincisi Esra kupanın yanında son model MG elektrikli aracın da sahibi oldu. 

Öne Çıkanlar
Aygül Aydın: 11 Ocak 2024'de Oğlak burcunda gerçekleşecek Yeni Ay burçları nasıl etkileyecek? Aygül Aydın: 11 Ocak 2024'de Oğlak burcunda gerçekleşecek Yeni Ay burçları nasıl etkileyecek?
Enerji yardımında son düzlüğe girildi! Her eve destek yağıyor! Enerji yardımında son düzlüğe girildi! Her eve destek yağıyor!
Nakit para arayanlar faizsiz 20.000 TL'ye hayır diyemeyecek! İhtiyaç kredisinde bomba kampanya Nakit para arayanlar faizsiz 20.000 TL'ye hayır diyemeyecek! İhtiyaç kredisinde bomba kampanya
Çok Okunanlar
Şarkıcı İntizar için bomba etkisi yaratan cinsel ilişki iddiası Şarkıcı İntizar için bomba etkisi yaratan cinsel ilişki iddiası Haluk Levent yıllar sonra itiraf etti! Bu kadarını kimse tahmin etmiyordu Haluk Levent yıllar sonra itiraf etti! Bu kadarını kimse tahmin etmiyordu MasterChef yarışmacısı o isimle birbirine girdi! İlk işi mahkemeye başvurmak oldu MasterChef yarışmacısı o isimle birbirine girdi! İlk işi mahkemeye başvurmak oldu Türk sinemasının acı günü: Ayla Algan hayatını kaybetti Türk sinemasının acı günü: Ayla Algan hayatını kaybetti Ferman Toprak gözaltına alındı: İşçileri ifadesi kan dondurdu Ferman Toprak gözaltına alındı: İşçileri ifadesi kan dondurdu