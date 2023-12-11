MasterChef'te beklenmeyen veda: İzleyicileri çıldırttı

MasterChef All Star'da bu hafta elenen isim seyircilerde şok etkisi yarattı! Sosyal medya çalkalanıyor! Ayrıntılar haberimizde...

MasterChef'te beklenmeyen veda: İzleyicileri çıldırttı
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MasterChef All Star'da yaşanan şoke eden bir veda, sosyal medyada büyük bir olaya dönüştü. Eleme gecesinde, favori yarışmacılardan biri olan MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık, izleyicileri hayrete düşüren bir şekilde yarışmaya veda etti.

Altın Kelebek Ödülleri'nde "En Sevilen Yarışma" ödülünü alan MasterChef All Star, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğindeki zorlu bir eleme gecesi yaşadı. Yarışmacılar, iki etaplı bir yarışma sürecinden geçerek puanlandı. İlk etap sonunda Kıvanç ve Esra, yüksek puanlar alarak ilk 9'a kalmayı başardı. Ancak Cemre ve Dilara, eşit puanla sonuçlanan ikinci etap sonucunda ekstra bir düello oynamak zorunda kaldı.

masterchef bu hafta kim elendi

Düellonun ardından elenen isim belli oldu. İlk etapta torik ve meyan kökü verilen yarışmacılar, yaratıcılık tabağı yaparken; ikinci etapta Şef Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabağı hazırlandı. Kıvanç ve Esra'nın yüksek puan alarak bir sonraki haftaya geçmesi garantilendi. Ancak eşit puanda kalan Dilara ve MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık, Somer Şef'in şef tabağını yaparak yarıştılar. Tabağın değerlendirilmesi sonucunda, Cemre'nin elenmesine karar verildi.

Cemre'nin elenmesi sosyal medyada büyük bir tepki yarattı. İzleyiciler, "Bu kabul edilemez", "Bu nasıl eleme", "Yarışma gerçekten bitmiştir", "Kalifiye yarışmacılar elendi, kim birinci yapacaksınız?" gibi yorumlarla duygularını dile getirdi. MasterChef All Star'ın heyecanı, izleyiciler arasında tartışma yaratan bu olayla bir kez daha doruk noktasına ulaştı.

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