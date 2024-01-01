MasterChef'te ceket giyen isimler ifşa oldu! Favori isim ceketi kıl payı kaçırdı!

MasterChef All Star'da büyük bir heyecan yaşandı! Dün akşam ekrana gelen bölümde ilk 7'ye kalan yarışmacılardan ceketi giyen ilk şampiyon belirlendi. Pazar günü elenen Batuhan'ın ardından, diğer yarışmacılar arasında yoğun bir rekabet başladı. İlk şef önlüğünü giyen isim Tahsin, 50 puanla zirveye çıkarak unutulmaz bir zafer elde etti. "Çok mutluyum, sanırım benden bir şeyler oluyor" şeklinde duygularını ifade etti.

Yarışmacılar, mücadeleye mavi haşhaştan yaratıcı tabaklar yaparak başladılar. İlk turda şeflerden 50 puan alan Tahsin, All Star ceketini giyme hakkını kazandı. Zorlu ürün seçimlerinin yapıldığı bu aşamada Tahsin 19, Kıvanç 17,5, Esra 14,5, Sergen 18,5, Barbaros 20, Hasan 20,5, Eren ise 21 puan aldılar.





İkinci turda konuk şef Yoshizumi Nagaya'nın tabağını hazırlayan yarışmacılardan Esra 33, Kıvanç 38,5, Sergen 45, Tahsin 50, Barbaros 42,5, Hasan 45, Eren ise 47 puan elde etti.

Ceketi giyen ilk isim olan Tahsin, zaferini paylaşarak, "Çok mutluyum. Bu tür başarı anlarında geçmişteki anılar canlanıyor. Sanırım benden bir şeyler oluyor. Diğer arkadaşlara da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. MasterChef All Star, nefes kesen mücadelesiyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.