MasterChef'te erken ayrılık! Final adayı ilk 10'a giremeden elendi

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Masterchef Türkiye'de bu hafta elenen isim herkesi şaşırttı. Yarışmanın favori ismin elenmesi sosyal medya üzerinden yorumlar dikkat çekti.

MasterChef'te erken ayrılık! Final adayı ilk 10'a giremeden elendi
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Masterchef All Star'da eleme heyecanı yaşanırken bu defa puanlı sistemin ilk kez uyguladığı gece mücadeleler hız kazandı. Jüri üyelerinin bile zorlandığı eleme gecesinde potada olan isimler Eren, Esra, Tolga ve Dilara olurken favori isim veda etti.

Masterchef elenen aday

İlk aşamada yarışmacılar yaptıkları yemeklerle puan toplarken Dilara ve Esra ilk etabın sonunda 38 puan alırken ilk 10'a isimlerini yazdırdılar. Son ikiye kalan Tolga ve Eren mücadeleye devam etti. Somer Şef'in yarışmadan klasikleşen tabağı olan uskumru dolmasını en başarısız yapan isim Tolga olarak yarışmaya veda etti.

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