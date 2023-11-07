Matthew Perry'nin ölümü sonrası Zac Efron detayı ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Matthew Perry'nin ölümünden sonra ilginç detaylar ortaya çıkmaya başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MATTHEW PERRY ÖLÜMÜ SONRASI ÖĞRENİLEN DETAYLAR

28 Ekim tarihinde evindeki jakuzide ölü bulunan Matthew Perry'nin yakın arkadaşı Athenna Crosby Perry hayatı ile ilgili bir film yapmak istediğini belirtti. Arkadaşı konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Hayatını anlatan bir film yapmak istediğini söylüyordu. Geçmiş zamanda Zac Efron ile bir filmde çalışmıştı ve Zac Efron'un daha genç bir versiyon olarak oynamasını istediğini ve yakında ondan isteyeceğini söyledi.





Hikayesi ve bağımlılıktan kurtulma süreci ile ilgili daha fazla insana yardım etmek için bu amacı gerçekten savunmak istiyordu. Yapmak istediği her şey konusunda iyimser ve mutluydu.' Matthew Perry Mike O'Donnel karakterinin sihirli şekilde 17 yaşına döndüğü 2009 yapımı olan 17 Yeniden filminde Zac Efron ile birlikte rol almıştı. Ölüm nedeni henüz ortaya çıkmayan oyuncunun otopsi raporunun çıkması bekleniyor.