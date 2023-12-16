Mehmet Ali Erbil hakkında flaş iddia: 'Beni sevgilimden ayırdı'

Kendinden yaşça küçük sevgilileri ile gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil’in ayrıldığı sevgilisi bir TV programında çok çarpıcı iddialarda bulundu. Detaylar haberimizde…







'MEHMET ALİ ERBİL BENİ ZORLA SEVGİLİMDEN AYIRDI' 44 YAŞ KÜÇÜK ESKİ SEVGİLİ ANLATTI

Mehmet Ali Erbil'in geçtiğimiz günlerde kendisinden 44 yaş küçük Nevide Çiçek isimli fenomenle birkaç günlük ilişkisi olduğu ancak daha sonra bu ilişkiyi yalanladığı ortaya çıktı. Zahide Yetiş'in programında konuya ilişkin konuşan Çiçek, Erbil'in kendisini sevgilisinden zorla ayırdığını söyledi.

Mehmet Ali Erbil'in geçtiğimiz günlerde kendisinden 44 yaş küçük Nevide Çiçek isimli fenomenle birkaç günlük ilişkisi olduğu ancak daha sonra bu ilişkiyi yalanladığı ortaya çıktı. Zahide Yetiş'in programında konuya ilişkin konuşan Çiçek, Erbil'in kendisini sevgilisinden zorla ayırdığını söyledi.

Mehmet Ali Erbil, kendisinden 44 yaş küçük Nevide Çiçek ile kısa süreli ilişkisi olduğunu yalanlayınca Çiçek çok öfkelendi. Zahide Yetiş ‘in programına katılan Çiçek, erkek arkadaşından ayrıldığını ve Erbil'le romantik bir ilişkiye başladığını söyledi.

"BENİ ZORLA SEVGİLİMDEN AYIRDI"

Mekânda ciddi anlamda eğlenen çiftin aşk yaşadığı ortaya çıktı ancak Erbil, aşk yaşadıkları yönündeki iddiaları yalanladı. Erbil'in açıklamasına şaşıran Çiçek, bu haberi duyurdu ve ilişkinin gerçek olduğunu belirtti.

Tüm bunların ardından Zahide Yetiş yayınına çıkan Çiçek, şunları söyledi:

"YANINDA KENDİMİ ÇOCUK GİBİ HİSSEDİYORDUM"

"Mehmet Ali Erbil'le tanıştıktan sonra 66 yaşında ama onu hiçbir şekilde 66 yaşında görmüyorum. Onun yanında kendimi çocuk gibi hissediyorum. O kadar komik bir insan ki. Hep gülüyordum. Ben onu 30 yaşında görüyordum. Ben onun yanında üzgün olmuyordum. Benimle sevgili olmak istediğini söyledi bende kabul ettim. Ben onu gerçekten sevdim ve değer verdim. Birlikte 5 gün boyunca Kıbrıs'ta tatil yaptık. Kıbrıs'tan döndük. Görüntülü konuştuk ve aradan 6 saat geçti kendisi sosyal medyadan aşk iddialarını yalanladığı bir açıklama yaptı. Ben bu açıklamayı görünce şok geçirdim. Annem aradı direkt beni 'Bu ne diyor?' diyerek. Hiç beklemiyordum."

"EVLENECEĞİMİZİ DÜŞÜNDÜM"

İlişkilerinin daha güzel olabileceğini söyleyen Nevide Çiçek, Yetiş'in "Evlenebileceğinizi düşündün mü?" sorusuna ise "Evet düşündüm. "Onun yanında hiç üzülmüyordum, beni hep mutlu ediyordu. En son bir ilişkim vardı, bitti... Sahipleniyordu evet." dedi.