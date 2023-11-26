Mehmet Ali Erbil'in TikTok kazancı dudak uçuklattı! 1 günde kazandığı parayı ekranda veren yok!

Mehmet Ali Erbil Tiktok'a attığı vide ile herkesin diline düştü! Peki Mehmet Ali Erbil TikTok'tan ne kadar kazanç sağlıyor? İşte cevabı...

Mehmet Ali Erbil'in TikTok kazancı dudak uçuklattı! 1 günde kazandığı parayı ekranda veren yok!
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Türkiye'nin sevilen isimleri Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, son dönemde sosyal medyanın gücünü TikTok üzerinden keşfetmiş gibi görünüyor. Özellikle TikTok yayınları ile adından sıkça söz ettiren ikilinin kazançları merak konusu haline geldi.

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in günlük TikTok kazancının 70 ile 100 bin TL arasında olduğunu iddia etmişti. Bu iddiaya yanıt veren Erbil, dudak uçuklatan kazancını "Dilan Polat kazanıyorum" sözleriyle açıkladı. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın adının geçmesi ise merak uyandırdı.

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Aynı dönemde Serdar Ortaç da TikTok'ta kendi hesabına gönderilen hediyeleri ihtiyaç sahipleriyle paylaştığını belirtti. "Gönderilen hediyeleri de ben ihtiyacı olanlara atıyorum" diyen Ortaç, dünya paralarının gönderildiğini ve bunları başkalarına dağıttığını ifade etti.

Sosyal medyanın etkileşim gücüyle birlikte ünlülerin kazançları da gün yüzüne çıkıyor. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın TikTok'tan elde ettiği gelirler, hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Sosyal medya üzerinden yapılan bağışlar ve hediye gönderimleri, ünlülerin bu platformdaki etkileşimini artırarak daha geniş kitlelere ulaşmalarını sağlıyor.

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