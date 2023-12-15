Miray Daner'in annesi güzelliğiyle baş döndürdü

Miray Daner, Fox TV'nin sevilen dizilerinden Hudutsuz Sevda dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Daner, Netflix'te yayınlanacak olan Kuş Uçuşu dizisinin ikinci sezonuyla dijital platformlara geri dönecek. Dün akşam Kuş Uçuşu'nun ikinci sezonu için düzenlenen galaya katılan ünlü isim güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine toplarken güzelliğini annesinden aldığı konuşmaları yapılmaya başlandı.





Son dönemde oynadığı projelerde oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Miray Daner, önceki gece Netflix'te yayınlanacak olan Kuş Uçuşu serisinin ikinci bölümünün galasına katıldı. Derin yırtmaçlı detaylı kıyafet giyen Daner'in tarzı çok herkes tarafından çok hoş bulundu.





Sosyal medyada büyük ilgi gören Kuş Uçuşu adlı dizide Aslı karakterine hayat veren Miray Daner'in özel hayatı araştırılmaya başlandı. Son yıllarda verdiği kilolarla büyük bir değişim yaşayan güzel oyuncunun annesini görenler şaşkına döndü.





Miray Daner'in annesi Figen Dilgin, güzelliği ile sosyal medyada gündem olurken Daner ve annesine yönelik "Bence güzellik genetik", "İkize benziyorsun" gibi yorumları yapıldı. 15 Ocak 1999'da İstanbul'da dünyaya gelen Miray Daner, çocukluğunda Papatyam adlı dizide Metin Akpınar ile oynamış ve Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynamıştı.



