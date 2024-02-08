Mehmet Ali Erbil’in mutlu yaş günü: Kızı Yasmin ile arası düzeldi mi?

Mehmet Ali Erbil 67 Yaşında: Çocuklarıyla Barıştı mı?

Şov dünyasının sevilen ismi Mehmet Ali Erbil, 67 yaşına bastı. Erbil, son zamanlarda kızı Yasmin ile yaşadığı gerginlik nedeniyle magazin gündeminden düşmüyordu. Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi yüzünden çocuklarıyla arasının açıldığı iddialarına maruz kalmıştı.

Yasmin Erbil: "Babam Bana Babalık Yapmadı"

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, geçen haftalarda babasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Yasmin Erbil, babasının "Baba olmak istiyorum" sözlerine tepki göstererek "Böyle bir şey olursa kendimi balkondan aşağı atarım" demişti. Yasmin Erbil, babasının kendisine babalık yapmadığını, yaralarının asla iyileşmeyeceğini de söylemişti.

Mehmet Ali Erbil: "Çocuklarımla Doğum Günümü Kutlamanın Mutluluğunu Yaşıyorum"

Mehmet Ali Erbil, 67 yaşına girdiği gün çocuklarıyla birlikte oldu. Erbil, Sezin, Yasmin ve Ali Sadi ile birlikte pasta keserek poz verdi. Erbil, doğum günü fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak "Çocuklarımla doğum günümü kutlamanın mutluluğunu yaşıyorum iyi ki varsınız" mesajını yazdı. Erbil'in bu paylaşımı, kızı Yasmin ile arasındaki kırgınlığın bittiğinin bir işareti olarak yorumlandı.

Ünlü şovmenin doğum gününe yakın dostu sanatçı Ercan Avşar da katıldı. Avşar, Erbil ve çocuklarıyla birlikte çekilen fotoğrafı "Mutlu yaşlar babacım" notuyla paylaştı.