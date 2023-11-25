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Melis Buse Betkayan'a dilenci diyen Didem Delen de yayın açıp hediye toplamış

Melis Buse Betkayan'a dilenci diyen Didem Delen de yayın açıp hediye toplamış Eski Kısmetse Olur yarışmacıları Didem Delen ve Melis Buse Betkayan arasında sosyal medyada tartışma çıktı. TikTok ve benzeri uygulamalarda canlı yayın açan fenomenler için “dilenci” yorumu yapan Delen, Betkayan’ın paylaşımıyla zor durumda kaldı.