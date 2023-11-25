Melis Buse Betkayan'a dilenci diyen Didem Delen de yayın açıp hediye toplamış

Eski Kısmetse Olur yarışmacıları Didem Delen ve Melis Buse Betkayan arasında sosyal medyada tartışma çıktı. TikTok ve benzeri uygulamalarda canlı yayın açan fenomenler için “dilenci” yorumu yapan Delen, Betkayan’ın paylaşımıyla zor durumda kaldı.

Melis Buse Betkayan'a dilenci diyen Didem Delen de yayın açıp hediye toplamış
Yayın Tarihi:

Geçtiğimiz günlerde TikTok ve benzeri uygulamalarda canlı yayın açan fenomenler için 'dilenci' yorumu yapan Didem Delen, eski arkadaşı Melis Buse Betkayan'dan sert tepki aldı.

Kısmetse Olur yarışmasında birlikte yarışan Betkayan, Delen'in geçmişte aynı uygulamada canlı yayın açtığı ve hediye topladığı görüntüleri paylaştı.

Betkayan, paylaşımında "Şimdi TikTok yayıncılarına dilenci diyenler younow da yayınları neden açıyordu. Çünkü iki uygulamanın mantığı da aynı destekçi yayıncı ilişkisi. Destekçi hediye atar yayıncı para kazanır" ifadelerini kullandı.

Öne Çıkanlar
Dünya'nın En Hızlı Büyüyen Bitkisi Nedir? Dünya'nın En Hızlı Büyüyen Bitkisi Nedir?
Temel tarım ürünlerinde böyle fiyatlandırma görülmedi! 25 Kasım’da fiyatları resmen ortalık karıştıracak Temel tarım ürünlerinde böyle fiyatlandırma görülmedi! 25 Kasım’da fiyatları resmen ortalık karıştıracak
Günün Menüsü: Çorbadan Tatlıya Doyurucu ve Nefis Bir Akşam Yemeği Günün Menüsü: Çorbadan Tatlıya Doyurucu ve Nefis Bir Akşam Yemeği
Çok Okunanlar
Hande Erçel, 30 Yaşında “Great Gatsby” Kostümüyle Göz Kamaştırdı Hande Erçel, 30 Yaşında “Great Gatsby” Kostümüyle Göz Kamaştırdı Kızılcık Şerbeti’nde Sürpriz İsim: Farah Zeynep Abdullah! Kızılcık Şerbeti’nde Sürpriz İsim: Farah Zeynep Abdullah! Bahar Candan’ın Annesinden Şaşırtan Savunma: “O Gerçek Değil” Bahar Candan’ın Annesinden Şaşırtan Savunma: “O Gerçek Değil” Beşiktaşlı Şarkıcı Simge Sağın: Icardi'ci Oldum Beşiktaşlı Şarkıcı Simge Sağın: Icardi'ci Oldum Safir'in Yıldızı: Burak Berkay Akgül Kimdir? Safir'in Yıldızı: Burak Berkay Akgül Kimdir?