Melis Buse Betkayan'a dilenci diyen Didem Delen de yayın açıp hediye toplamış
Eski Kısmetse Olur yarışmacıları Didem Delen ve Melis Buse Betkayan arasında sosyal medyada tartışma çıktı. TikTok ve benzeri uygulamalarda canlı yayın açan fenomenler için “dilenci” yorumu yapan Delen, Betkayan’ın paylaşımıyla zor durumda kaldı.
Geçtiğimiz günlerde TikTok ve benzeri uygulamalarda canlı yayın açan fenomenler için 'dilenci' yorumu yapan Didem Delen, eski arkadaşı Melis Buse Betkayan'dan sert tepki aldı.
Kısmetse Olur yarışmasında birlikte yarışan Betkayan, Delen'in geçmişte aynı uygulamada canlı yayın açtığı ve hediye topladığı görüntüleri paylaştı.
Betkayan, paylaşımında "Şimdi TikTok yayıncılarına dilenci diyenler younow da yayınları neden açıyordu. Çünkü iki uygulamanın mantığı da aynı destekçi yayıncı ilişkisi. Destekçi hediye atar yayıncı para kazanır" ifadelerini kullandı.