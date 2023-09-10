Mine Tugay'ın havuz pozu takipçilerinden tam not aldı
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Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mine Tugay havuz pozuyla da tam not aldı! Tüm detaylar haberimizde.
Ünlü oyuncu Mine Tugay paylaşımlarıyla sık sık dikkatleri çekmeye devam ediyor. Mine Tugay havuz pozuyla binlerce beğeni topladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
MİNE TUGAY'DAN HAVUZ POZU
Sosyal medyada büyük kitlelere hitap eden Mine Tugay geçtiğimiz günlerde köpeğiyle havuzda fotoğrafını paylaştı. 44 yaşında olmasına rağmen fiziği ve güzelliğiyle dikkatleri üstüne çekmeyi başaran Mine Tugay'ın yeni pozu binlerce beğeni topladı. Binlerce beğeni toplayan Mine Tugay'ın fotoğrafının altına takipçileri yorum yağdırdı. Bazı takipçileri Mine Tugay'a 'Bazen köpek olmak istersin' gibi esprili yorumlar yazdı.