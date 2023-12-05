O Ses Türkiye'ye bomba isim jüri oluyor! Ekranda onu görenler mest olacak

Bu özel gecede sürpriz bir isim, jüri koltuğunda izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, 'O Ses Türkiye' yarışmasının sürpriz jürisi olarak karşımıza çıkacak.



MERYEM UZERLİ KİMDİR?





Almanya'nın Kassel şehrinde doğan ve oyunculuk kariyerine Almanya'da başlayan Meryem Uzerli, Hamburg Schauspielstudio Frese’de aldığı oyunculuk eğitimi ile yeteneklerini geliştirdi. Türkiye'ye gelmeden önce Almanya'da birçok dizi ve sinema filminde başarılı performans sergileyen Uzerli, Türk televizyon izleyicisiyle tanıştığı "Muhteşem Yüzyıl" dizisindeki Hürrem Sultan rolüyle büyük beğeni topladı.



Meryem Uzerli'nin hayatı sadece oyunculukla sınırlı değil. Almanca ana dili olmasına rağmen, Türkçe'yi de öğrenen ve İngilizce bilen Uzerli, çok yönlü bir yetenek olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Türkiye'nin önemli markalarından biri olan Elidor'un reklam yüzü olarak da tanınıyor.

31 Aralık Pazar akşamı 'O Ses Türkiye' ekranlarında gerçekleşecek yılbaşı özel bölümünde Meryem Uzerli, sürpriz jüri üyesi olarak izleyicilerle buluşacak. Bu özel gecede, ses yarışmasının enerjisi ve heyecanı, ünlü oyuncunun katılımıyla daha da artacak.

