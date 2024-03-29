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Oyuncu Pelin Karahan: Eşime çıplak fotoğraflar geliyor...

Sosyal medyada aktif olan ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Pelin Karahan, katıldığı bir programda özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu ve dikkat çeken bir konuya değindi: "Eşime çıplak fotoğraflar geliyor."

Yayın Tarihi: 29.03.2024 19:09
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 19:09
Oyuncu Pelin Karahan: Eşime çıplak fotoğraflar geliyor...

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündem olan oyuncu Pelin Karahan, katıldığı bir programda özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Karahan, "Eşime çıplak fotoğraflar geliyor" dedi.

Oyuncu Pelin Karahan, 2014 yılında iş insanı Bedri Güntay ile dünyaevine girmişti ve bu evlilikten iki erkek çocuğu bulunmaktadır. Karahan, Berfu Yenenler'in YouTube'da sunduğu 'Talk Show Perileri'ne konuk oldu. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu, evliliğiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Karahan, yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "Evlilik düzen ister. Bedri akşam eve gelince kapıyı benim açmamı, sabah da uğurlamamı istiyor. Ama o an aklıma gelmiyor. Hep kendi ayaklarımın üzerinde durup paramı kazandım. Hiçbir erkeğin maddi manevi varlığına ihtiyaç duymadım. Ancak şimdi eşim var. Ezip geçmemek lazım. Erkek de öyle erkekliğini hissediyor. Unuttuğun an dengeler şaşıyor."

Karahan, açıklamasında bir dönem eşine çıplak fotoğrafların gönderildiğini de belirtti: "Bir ara kadınlar eşime, çıplak fotoğraflarını gönderiyorlardı, sosyal medyadan. Eser'e gelmiyor mu? Benim eşime full çıplak fotoğraflar geliyor. Ama ben takılmam öyle şeylere, hiç kıskanç değilimdir" şeklinde konuştu.

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Ayrıca estetik iddialarıyla ilgili konuşan oyuncu, "Bir botoks yapıyordum. Spor yaptığım için metabolizmam çok hızlı çalışıyor. Ben cilt yapısı olarak şanslı bir kadınım. Cildime hep baktım" ifadelerini kullandı. Ayrıca yüksek fiyatlardan dert yanarak, "Daha az dışarıda yemek yiyoruz. Gelen hesaplar şoke edici durumda. Market manavda çok pahalı" şeklinde ekledi.

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