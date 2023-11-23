Petek Dinçöz, Dilan Polat’ın ‘Sosyal Medyada Video Paylaş’ Tavsiyesini Açıkladı!

Petek Dinçöz, Dilan Polat’la konuşmasını anlattı… ‘Salon müşterilerle dolu’

Güzellik merkezi işleten Petek Dinçöz, bu alana giriş yaptığında Dilan Polat’ın kendisine telefon ettiğini belirtti.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat’a 4 ayrı suçtan soruşturma

Dilan Polat ve eşi Engin Polat, ‘Suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘Suç örgütüne üye olmak’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak’ ve ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’ suçlarından dolayı hakkında soruşturma başlatıldı. Polat çiftinin başını çektiği güzellik sektörü balonu ise tamamen söndü. Güzellik merkezi sahibi olan tüm ünlüler, MASAK’ın merceğine girdi.

Petek Dinçöz, 2021’de açtığı güzellik salonunu anlattı

Şarkıcı ve oyuncu Petek Dinçöz, 2021 yılında hayata geçirdiği güzellik salonu projesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Dinçöz, bir konser öncesinde yaptığı röportajda, Dilan Polat’ın kendisini aradığını ve aralarında geçen konuşmayı paylaştı.

‘ALO BEN DİLAN’

Güzellik merkezi açmasının ardından tanımadığı bir numaradan arandığını dile getiren ünlü şarkıcı; “Bana ‘Hayırlı olsun komşu olduk’ diyen biri aradı. Ben de ‘Kim olduğunuzu anlayamadım’ dedim. Sonra ‘Dilan Polat ben komşu olduk’ dedi. Biraz sohbet ettik, ‘Nasıl gidiyor işler, salon müşterilerle dolu.’ diye sordum. Dilan da ‘Hayatım 24 saat sosyal medyada video paylaşacaksın’ diye öneride bulundu. Meğerse işin arkasında başka şeyler varmış.” şeklinde konuştu.

‘BÖYLE PARALAR YOK’

Petek Dinçöz, Dilan Polat haberleri için ise ‘Güzellik merkezi açtım ama çalışanların sigortasını ödemekle uğraşıyorum. Böyle bir şey görmedim. Haberlerde nasıl paralar kazanıldığını görüyorum. Böyle paralar yok.’ dedi.