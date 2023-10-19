Şarkıcı Berdan Mardini genç sevgilisiyle el ele nispet yaptı

2010 senesinde nikah masasına oturan Berdan Mardini ve Fatoş Mardini 2011 senesinde anlaşamayarak boşanmaya karar verdi. Olaylı bir boşanma yaşayan ünlü türkücü geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle paylaşımlarda bulundu.





İkilinin arasındaki yaş farkı olay olurken Dilara Talay ile ilk defa ele ele görüntülenerek tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Pançolu kombiniyle sosyal medyayı ikiye bölen Mardini'nin tazı kimileri tarafından beğenilirken bazı kesimin ise ilgisini çekmedi.