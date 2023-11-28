Seçil Erzan’ın Eski Sevgilisinden Şok İtiraf: Fatih Terim’in Avukatıyla Ayrılık Nedeni

Seçil Erzan’ın Eski Sevgilisi Candaş Gürol: Aldatıldığımı Düşündüm

Seçil Erzan, Fatih Terim'in avukatı Candaş Gürol'la evlenmeyi planlarken, ihanet şüphesiyle yollarını ayırdı. Candaş Gürol, verdiği ifadede Seçil Erzan’ın telefonla gizli gizli konuşmasından şüphelendiğini ve hayatında başka biri olduğunu sandığını söyledi.

Nur Erkasap Tanıştırdı

Candaş Gürol, Galatasaray'ın kongre üyesi ve Fatih Terim’in avukatı olarak tanınıyor. Seçil Erzan ise Fatih Terim’le yakın bir dostluk kurmuştu. Ancak Candaş Gürol’la Seçil Erzan’ı bir araya getiren isim, Fatih Terim’in yardımcısı Müfit Erkasap'ın eşi Nur Erkasap oldu. Candaş Gürol, soruşturma kapsamında verdiği 3 sayfalık ifadesinde, Nur Erkasap’ın aracılığıyla Seçil Erzan’la bir yemeğe çıktıklarını anlattı.

Fatih Terim Onları Evine Davet Etti

Candaş Gürol, Seçil Erzan’la ciddi bir ilişki yaşadıklarını ve 2023 şubatında nişanlanmayı düşündüklerini belirtti. Seçil Erzan’ın kendisini birkaç kez Bozcaada’daki evine davet ettiğini, Fatih Terim, eşi Fulya Terim ve Nur Erkasap’ın da oraya geldiklerini söyledi. Candaş Gürol, “Seçil ile Fatih Terim’in samimi, baba-kız ilişkisi vardı. Fatih Hoca, Seçil’e çok güveniyordu. Fatih Hoca bizi Bodrum’daki evine davet etti. Oraya da gittik” dedi.

Telefon Konuşmaları Şüphe Uyandırdı

Candaş Gürol, Seçil Erzan’la ilişkilerinin 2022 kasım ayının sonlarına doğru bozulmaya başladığını ifade etti. Seçil Erzan’ın gün içinde kendisine ulaşamadığını, akşamları birlikte olduklarında başka odaya geçip telefonla gizli konuşmalar yaptığını anlattı. Candaş Gürol, “Sürekli yalanını yakalıyordum. Bu durumun nedenini sorduğumda sürekli işinden dolayı sıkıntı yaşadığını ailevi problemleri olduğunu; tutturması gereken hedefleri tutturamadığını, bu durumda şubesini değiştirebileceğini ve bu sebeple sıkıntı yaşadığını söylüyordu. Benim içime bir kurt düşmüştü. Daha doğrusu hayatında başka birisi olduğunu düşünüyordum. Ocakta nişanı iptal edip şubatta da ilişkimi tamamen bitirdim. Fon vaadinden haberdar değildim” diye konuştu.

Fatih Terim’e Kırgın

Candaş Gürol, bu olaylar nedeniyle Fatih Terim’e kırgın olduğunu da dile getirdi. Candaş Gürol, “Ben ailenin avukatı olmama rağmen hiçbiri bana bu durumdan bahsetmemişti” dedi.