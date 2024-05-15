Seda Sayandan şok itiraf! Eşiyle neler yaşamış inanamayacaksınız

Uzun yıllar hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla sıklıkla gündeme gelen Seda Sayan'ın son yıllarda aradığı aşkı müzisyen Çağlar Ökten'de bulurken, çift 2022 yılında evlendi. Eşiyle birlikte verdiği romantik pozlarla sürekli magazin sayfalarında yer alan Sayan, aynı zamanda estetik ameliyatlarla da konuşuluyor.





Ünlü şarkıcı, yakın arkadaşı Esra Özmen hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle yeniden gündeme geldi. Sayan'ın çok yakın arkadaşı olan Özmen, konuk olduğu programda şaşırtıcı bir itirafta bulundu.

Pembe Masa programına konuk olarak katılan Esra Özmen, Seda Sayan'ın evliliği ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Seda Sayan'ın enerjisi oldukça yüksektir. Onunla yaşamak herkese göre değil. Enerjiniz zirvede. 3-5 yaş küçük olsa bile onun yanında olmayacak, daha genç olmalı. Seda Sayan zamansızdır ve yaşsızdır."