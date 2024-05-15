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Seda Sayandan şok itiraf! Eşiyle neler yaşamış inanamayacaksınız

Sinan Engin ile olan evliliğinden Oğulcan Engin adında bir çocuğu olan Seda Sayan, yaklaşık 2 yıl önce müzisyen olan Çağlar Ökten ile evlendi. Aralarındaki yaş farkı nedeniyle gündeme gelen ünlü çift, şimdi de Seda Sayan'ın yakın arkadaşı Esra Özmen'in yaptığı açıklamalarla gündemde. Özmen, Seda Sayan ile Çağlar Ökten arasındaki yaş farkına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte açıklama. .

Yayın Tarihi: 15.05.2024 08:14
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 08:14
Seda Sayandan şok itiraf! Eşiyle neler yaşamış inanamayacaksınız

Uzun yıllar hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla sıklıkla gündeme gelen Seda Sayan'ın son yıllarda aradığı aşkı müzisyen Çağlar Ökten'de bulurken, çift 2022 yılında evlendi. Eşiyle birlikte verdiği romantik pozlarla sürekli magazin sayfalarında yer alan Sayan, aynı zamanda estetik ameliyatlarla da konuşuluyor.

Seda Sayandan şok itiraf! Eşiyle neler yaşamış inanamayacaksınız

Ünlü şarkıcı, yakın arkadaşı Esra Özmen hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle yeniden gündeme geldi. Sayan'ın çok yakın arkadaşı olan Özmen, konuk olduğu programda şaşırtıcı bir itirafta bulundu.

Pembe Masa programına konuk olarak katılan Esra Özmen, Seda Sayan'ın evliliği ile ilgili  şu açıklamayı yaptı:

Seda Sayandan şok itiraf! Eşiyle neler yaşamış inanamayacaksınız

"Seda Sayan'ın enerjisi oldukça yüksektir. Onunla yaşamak herkese göre değil. Enerjiniz zirvede. 3-5 yaş küçük olsa bile onun yanında olmayacak, daha genç olmalı. Seda Sayan zamansızdır ve yaşsızdır."

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