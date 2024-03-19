Sezen Aksu'nun hastalığı hayranlarını üzdü: Cushing Sendromu teşhisi kondu

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden olan Sezen Aksu, uzun süredir sahnelerden uzak bir yaşam sürüyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde Emel Müftüoğlu'nun yaptığı bir paylaşım, Sezen Aksu'nun sağlık durumuyla ilgili endişelere neden oldu. Müftüoğlu'nun sosyal medyada paylaştığı bir karede, Sezen Aksu'nun bileğinde hastane künyesi olduğu görüldü.





Bu gelişmelerin ardından ünlü şarkıcının hastalığı ortaya çıktı. Magazin dünyasının tanıdığı ve "Felaket Tellalı" olarak bilinen Onur Akay, Sezen Aksu'nun Cushing Sendromu adı verilen nadir bir hastalığa yakalandığını açıkladı. Bu sendrom, nadir görülen hormonal bir bozukluktur ve Türkiye'de sadece yaklaşık her 1 milyon kişide 10-15 kişide görülür.

Onur Akay'ın açıklamasına göre, Sezen Aksu bu rahatsızlık nedeniyle hastaneye başvurmuş ve tedavi sürecine başlamıştır. Ancak yapılan kontrollerde diğer sağlık parametreleri iyi çıkmıştır. Cushing Sendromu ciddi bir rahatsızlık olup, bazı vakalarda hayatı tehdit edebilir.