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Survivor 2024'ün bir yarışmacısı daha belli oldu

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Survivor 2024'ün bir yarışmacısı daha belli oldu
Ekranların en çok izlenen yarışması Survivor heyecanı başlıyor. Yarışmacılar yavaş yavaş belirleniyor! Tüm detaylar haberimizde.

Acun Ilıcalı Survivor 2024 yarışmasıyla ilgili paylaşımlarına son hız devam ediyor! Takımlara yeni bir isim daha katıldı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SURVİVOR 2024 EKİBİ TAMAMLANIYOR

TV8 ekranlarında yayınlanan ve her sezon reyting rekorları kıran Survivor yarışması bu sene de heyecanla devam edecek. 

acun ılıcalı yeni kadroyu paylaşmaya devam ediyor

Survivor 2024 kadrosunda Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım gibi eski yarışmacıların yer alacağı Acun Ilıcalı tarafından sosyal medyadan paylaşılmıştı. Acun Ilıcalı tarafından yapılan son paylaşımla birlikte eski yarışmacılardan Damla Can'ın da Survivor kadrosuna dahil olduğu belli oldu. 

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