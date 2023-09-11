Survivor 2024'ün bir yarışmacısı daha belli oldu

Acun Ilıcalı Survivor 2024 yarışmasıyla ilgili paylaşımlarına son hız devam ediyor! Takımlara yeni bir isim daha katıldı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SURVİVOR 2024 EKİBİ TAMAMLANIYOR

TV8 ekranlarında yayınlanan ve her sezon reyting rekorları kıran Survivor yarışması bu sene de heyecanla devam edecek.





Survivor 2024 kadrosunda Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım gibi eski yarışmacıların yer alacağı Acun Ilıcalı tarafından sosyal medyadan paylaşılmıştı. Acun Ilıcalı tarafından yapılan son paylaşımla birlikte eski yarışmacılardan Damla Can'ın da Survivor kadrosuna dahil olduğu belli oldu.