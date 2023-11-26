Survivor All Star 2024’te yarışacak sürpriz isim kim? Acun Ilıcalı duyurdu!

Survivor All Star 2024’te yarışacak sürpriz isim belli oldu!

Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024 kadrosunu açıklamaya devam ediyor. Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda All Star’ın yeni yarışmacısı'nın Hakan Hatipoğlu olacağını, “Yıllardır başarıyla survivor'ı yorumlayan Hakan'ın parkurlardaki performansını merakla bekliyorum ama şu bir gerçek ki Hakan survivor'a renk katacak.” ifadelerini kullanarak duyurdu.

Survivor Yorumcusu Survivor All Star’da

Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024’te yarışacak yarışmacıyı açıkladı. Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda survivor yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun kadroda yer alacağını duyurdu.

Hakan Hatipoğlu, Survivor'da 2010, 2015, 2018 yıllarında gösterdiği performansla beğeni toplamıştı. Hatipoğlu, Survivor All Star 2024’te tekrar şansını deneyecek.

Survivor All Star 2024

Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024 kadrosunu birer birer açıklıyor. Bu sezon SMS oylamasının olmayacağı yarışmada kadro iddialı isimlerden oluşuyor. Ersin'den Serenay'a, Nagihan’dan Ogeday’a kadar birçok isim kadroda yer alıyor.

Survivor All Star 2024, Ocak ayında TV8 ekranlarında başlayacağı konuşuluyor. Yarışmanın sunuculuğunu ve yapımcılığını Acun Ilıcalı üstlenecek. Yarışmacılar, Dominik Cumhuriyeti’nde kıyasıya mücadele edecek.