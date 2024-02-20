Survivor Sahra'nın ayrılık nedeni ayyuka çıktı! Meğer kocası ile Seda... Tek tek ifşaladı

İkilinin Kavgası Sosyal Medyayı Salladı: Sahra Işık ve Seda Aktuğlu Arasında Gerginlik!

Gösterinin ardından Sahra Işık, katıldığı yarışmayı terk etmesinin sebebini açıklarken, Seda Aktuğlu'nun kendisine "dost kazığı" attığını iddia etti ve ona karşı sert sözler sarf etti. Sahra'nın açıklamalarından sonra Seda Aktuğlu, Sahra'nın eşi İdris'in kendisine ulaştığı iddiasını doğrulayarak, İdris'in gönderdiği mesajları ifşa etti. Bu gelişmeler, ikilinin arasındaki gerilimi daha da artırdı.

Özel Hayatıyla İlgili Açıklama Geldi

Sahra Işık, eşi İdris'le ilgili dolaşan iddialara yanıt verdi. Konuyla ilgili merak edilenleri cevaplayan Işık, ilişkisinin her zaman gözlerden uzak olduğunu belirtti. Boşanma davasıyla ilgili geri adım attığını ifade eden Işık, İdris'le ayrı olmadığını vurguladı. Ancak duyduğu bazı söylentilerin kendisini derinden etkilediğini dile getirdi. İdris'in psikolojisinin etkilendiğini ve babasının hastaneye kaldırıldığını aktaran Işık, şu anda her şeyi detaylıca açıklamayı tercih etmediğini belirtti.

Seda Aktuğlu'na Karşı Sert Tepki Geldi

Sahra Işık, Seda Aktuğlu'na karşı sert bir dille seslendi. Işık, Aktuğlu'nun adını dahi anmak istemediğini belirtirken, ona karşı yapılan iyiliklere vurgu yaptı. İdris'i aramakla itham eden ve hatta İdris'in ailesini aradığını iddia eden Aktuğlu'na karşı tepkisini dile getiren Işık, sözlerine "Seda Aktuğlu beni öyle yerlerden vurdu ki... İdris Dominik'te yanımda." şeklinde devam etti.

Sahra'nın sert ifadeleri sonrası Seda Aktuğlu, İdris Aybirdi ile olan mesajları ifşa etti. Bu gelişme, iki taraf arasındaki gerilimi daha da artırdı.

Seda Aktuğlu Olayı Sosyal Medyayı Salladı!

Sahra'nın eşi İdris'e yönelik iddialı paylaşımları, Seda Aktuğlu'nun Instagram hesabında küfür ve tehdit içeren mesajları ifşa etmesiyle yeni bir boyut kazandı. Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen bu olay, hızla geniş kitlelere yayıldı. Ancak, bu çarpıcı gelişmenin ardından Aktuğlu sessizliğe büründü ve tüm paylaşımlarını silerek olayı "sineye çektiğini" açıkladı.

Seda Aktuğlu'nun yaptığı açıklamada, herkesi çok sevdiğini belirterek, "Bu konuyu kapatıyorum" dediği öne sürüldü. Ayrıca, Acun Ilıcalı'nın ekibi tarafından arandığını da belirten Aktuğlu'nun bu ani kararı, olayın seyrini değiştirecek gibi duruyor.