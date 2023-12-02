Tedavi gören Zerrin Özer'den hayranlarını üzen haber geldi

Omurilik ameliyatından sonra sağlık sorunlarıyla başı dertte olan başarılı izim Zerrin Özer'in artan kaygı bozukluğundan ötürü tedavisi için Darülacaze'ye yatırılarak tedavilerin başlatıldığı bilgisi verildi. Fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görmeye başlamasıyla beraber Zerrin Özer'in sağlık durumu hakkında açıklamalar yapıldı.





Pop müziğinin başarılı ismi Zerrin Özer, gelen iddialar üzerinde gün boyunca odasında olduğu kimseyle görüşmek istemediği bilgisi geldi. Bacaklarında oluşan sorunun ise yalnızca ağrı olmadığını aynı zamanda şekerden ötürü yaraların çıktığı öğrenildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Özer'in sağlık durumuna dair yetkililerden bilgi alarak kronik hastalığından ötürü yürümede zorlandığı doktorlar kontrolünde sürecin devam ettiği ve her türlü desteğin sağlandığını belirtti.